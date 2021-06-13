У нашій добірці дивні звички, які періодично робить кожен з нас. Причини такої поведінки важко знайти. Але ви можете перевірити, чи поводили ви себе так само.
Цікаво Оригінал проти підробки: на що звертати увагу при покупці алкоголю
1. Ми періодично відчиняємо двері холодильника навіть тоді, коли в ньому нема зовсім нічого або того, що б нам смакувало
Фото lifegate
2. Ми встановлюємо будильник через кожні 5 хвилин, замість того щоб встати після першого ж сигналу
Фото figyelj
3. Іноді ми малюємо зображення на килимі або на пледі
Фото today.line
4. Після покупок намагаємося забрати всі пакунки одразу, замість того щоб спокійно розподілити товари на два походи
Фото beclever
І ще 9 дуже дивних речей, які будь-кого роздратують своєю марністю
5. Коли під час введення пароля на телефоні ми робимо одну помилку, то стираємо не хибний символ, а всі введені
Фото iphones
6. Більшість із нас, прийшовши в туалет без телефону, починають перечитувати етикетки на різних засобах
Фото freepik
7. Для того, щоб не виглядати безглуздо у ситуації, коли зрозуміли, що ми йдемо в неправильному напрямку, ми дивимося на екран телефону або починаємо комусь телефонувати й лиш потім рухаємося в потрібну сторону
Фото crushpixel
8. Залишаємо брудний ніж у раковині з поясненням, що через годинку зробите ще один бутерброд
Фото twitter