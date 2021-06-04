В этой подборке – странные, смешные и совершенно бесполезные вещи, использовать которые по назначению вряд ли кому-то удастся. А вы как думаете?
Интересно Оригинал против подделки: на что обращать внимание при покупке алкоголя
1. Как держать такую чашку?
Фото funnyjunk
2. Таким ключом вряд ли кто-то открыл бы замок
Фото realitatea
3. Очень оригинальная кастрюля и переставлять ее, наверное, "легко"
Фото neoenco
4. Удобная ложка для тех, кто хочет меньше есть
Фото pinterest
5. А вы смогли бы сварить кофе в такой турке?
Фото off.net.mk
И еще Когда желание приготовить что-нибудь вкусное обернулось неудачей: красноречивые фото
6. Такой щеткой пришлось бы долго убирать
Фото funnyjunk
7. Интересно, для какой погоды предназначены эти резиновые сапоги?
Фото archimag
8. Зато он точно никогда не побьется
Фото pinterest
9. На таком стуле даже отдых стал бы испытанием
Фото pinterest