В стиле тай-дай: как эффектно раскрасить старую футболку – пошаговая инструкция

Стильный и яркий принт может спасти вашу старую футболку. Нужно лишь немного времени и краски.

В эпоху сознательного потребления очень важно давать шанс старым вещам. Повторное использование становится главным трендом XXI века, а одежда в стиле тай-дай все чаще появляется на подиумах. Как совместить эти два понятия и создать яркие футболки своими руками – делимся в нашем материале.

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Что такое тай-дай

Тай-дай – техника окрашивания ткани, которая походит с Японии. Ее дословный перевод раскрывает секрет ярких рисунков: "завяжи и покрась".

Таким образом можно раскрашивать футболки, свитшоты, экосумки и другие аксессуары. Как результат – вы получите оригинальные и неповторимые принты.



Яркие носки в стиле тай-дай / Фото Pinterest

Как покрасить футболку

Обновить старую футболку очень легко. Вам понадобятся:

защитные перчатки;

канцелярские резинки;

краски для текстиля;

футболка из 100% хлопка.

Шаг 1

Нужно приобрести краски для текстиля. Их можно купить в любом магазине с товарами для творчества или рукоделия. Выберите цвета, которые больше всего вам нравится.



Приобретите краски для текстиля / Фото Pinterest

Шаг 2

Создайте рабочую зону, застелите все защитной пленкой или бумагой. Подготовьте краски, следуя инструкциям на обороте упаковки.



Подготовьте рабочее место / Фото Pinterest

Шаг 3

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Найдите белую футболку и отрежьте все этикетки. Сверните ее в тех местах, где хотите, чтобы появился принт. Зафиксируйте все с помощью резинок.



Завяжите и покрасьте / Фото Pinterest



Пробуйте по-разному завязывать, чтобы получить интересные узоры / Фото Pinterest

Шаг 4

Нанесите краску на сухую или влажную ткань и оставьте ее на столько времени, сколько указано в инструкции. После этого нужно прополоскать футболку в прохладной воде, высушить и наслаждаться новой интересной деталью в гардеробе.



Пошаговая фотоинструкция / Фото Pinterest

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Используйте одну или несколько красок / Фото Pinterest



Яркий фиолетовый градиент / Фото Pinterest



Стильный зеленый принт / Фото Pinterest



Нежная летняя футболка / Фото Pinterest



Оригинальный принт с нескольких цветов / Фото Pinterest



Вы можете укоротить свою футболку и получится стильный топ / Фото Pinterest