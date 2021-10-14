Спагетти из кабачков и куриным филе: оригинальный рецепт овощной пасты

Кабачок – это тот универсальный овощ, из которого можно приготовить чуть ли не все: от привычного рагу до оригинальных оладий. Но мы знаем еще один интересный способ насладиться кабачками. Приготовьте дома ... кабачковые макароны. Как именно – читайте на Идеи 24!

Никто не будет спорить, что многими блюдами из кабачков никого не удивите: их фаршируют, запекают в духовке, тушат с овощами, делают оладьи и веганский котлетки и даже консервируют. Но если вы никогда не пробовали готовить из кабачков пасту, вы много потеряли. Предлагаем наверстывать. Рецептом поделилась нутрициолог Надежда Пахирко.

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Спагетти из кабачков в сочетании с курицей

Ингредиенты:

Куриное филе – 200 граммов;

Кабачок – 150 граммов;

Лук репчатый – 40 граммов;

Чеснок – 5 граммов;

Соевый соус – 25 миллилитров;

Соль, специи – на ваш вкус.

Как приготовить пасту из кабачков

На разогретой сковороде обжарьте порезанный лук и измельченный чеснок. Тогда добавьте порезанное на небольшие кусочки филе, посолите и поперчите. Жарьте до тех пор, пока на мясе не появится золотистая корочка. Между тем кабачки сначала порежьте тонкими слайсами, а затем каждую пластину на длинные полоски. Отправьте их в сковороду и тушите все вместе на медленном огне под крышкой (примерно 10 минут). Когда все будет готово, добавьте соевый соус, все перемешайте и оставьте на огне еще на пару минут.

Приятного аппетита!

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Кабачковые макароны с курицей / Фото instagram

Текст публикации Надежды Пахирко:

Многие хотят попасть в проект, ведь там меню-конструктор на 28 дней. Но мы уже стартовали! Еще за 2 дня до начала проекту все группы были полностью набраны, все места заняты. Остается ждать старт следующего потока.

Но у вас есть возможность попробовать меню-конструктор и избежать набора лишних килограммов! Уже 22 октября будут запуск облегченной версии проекту. Там тоже есть меню-конструктор, в котором невероятно вкусные блюда. И сегодня вы сами можете в этом убедиться. Я от души делюсь с вами вкусным ужином с этого проект.

Посчитала для вас КБЖУ, чтобы вы могли отмерить свой размер порции. Готовьте с удовольствием и худейте вкусно.

Курица с пастой из кабачков

ингредиенты:

Куриное филе - 200 гр

Кабачок - 150 гр

Лук репчатый - 40 г

Чеснок - 5 декабря

Соевый соус - 25 мл

Соль, специи - по вкусу

готовим:

Курицу порезать кусочками.

На сковороде обжарить порезанный лук и измельченный чеснок.

Добавить туда курочку, соль и специи и слегка обжарить.

Кабачки сначала порезать тонкими слайсами, а затем каждую пластину на длинные полоски.

Отправить кабачки на сковороду и тушить все вместе на медленном огне под крышкой ~ 10 минут.

Добавить соевый соус, все перемешать и оставить на огне еще на пару минут.

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аппетита!