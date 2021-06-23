Создаем чехол для телефона своими руками: пошаговая инструкция и идеи в фото

Телефон для современного человека является девайсом стратегического значения. Он – не просто средство связи, а хранитель самых ярких моментов нашей жизни. Разумеется, такого ценного "свидетеля" нужно особенно беречь от повреждений.

Хотите "нарядить" своего любимца в оригинальный чехол, но пока не нашли ничего достойного вашего внимания? Так создайте его сами!

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Для этого купите однотонный чехол и раскрасьте по своему вкусу. Как это сделать в домашних условиях, сейчас расскажем.

Как разрисовать чехол собственноручно



Стильный чехол в нежных цветах / Фото Pinterest

Для создания оригинального чехла вам понадобятся:

акриловая краска или перманентные маркеры;

кисточка;

однотонный или прозрачный чехол;

перчатки;

фиксирующий прозрачный лак на водной основе.

Шаг 1. Выберите рисунок, который хотели бы нанести на чехол. Вы можете поискать интересные идеи в сети.



Яркий рисунок – это хорошее решение / Фото Pinterest

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Шаг 2. Подготовьте рабочую зону: застелите стол ненужной тканью или бумагой. После этого можно приступать к покраске.

Шаг 3. Обезжирьте поверхность ацетоном и нанесите акрил тонкой кистью на силикон или пластик. Если вы выбрали прозрачный чехол, лучше разрисовать его изнутри, используя трафарет нужного рисунка.



Можно наносить рисунок таким образом / Фото Pinterest



Вы можете также создать стильный градиент / Фото Pinterest

Шаг 4. Когда краска высохнет – покройте все фиксирующим прозрачным лаком на водной основе.

Преимущества этого метода: чехол будет относительно долговечным и прослужит вам до 2 – 3 месяцев

Но есть и недостатки: эта технология не подойдет, если вам нужно однородное покрытие.

С перманентными маркерами ситуация иная. Технология подготовки поверхности и закрепления изображения здесь такая же, как при работе с акрилом. Но рисунок будет ярче и дольше служит.

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Идеи для рисунков на чехле



Бурное море на чехле / Фото Pinterest





Нежные виды в пастельных оттенках / Фото Pinterest





Летние цветы на чехле / Фото Pinterest



Ночное небо и розовые облака – очень стильное сочетание / Фото Pinterest





Какой милый радужный чехол / Фото Pinterest





Цветные мазки на чехле / Фото Pinterest





Такой узор создать очень легко / Фото Pinterest





Используйте блестящие наклейки, чтобы создать такой рисунок / Фото Pinterest

