Что делать, чтобы еда дольше оставалась горячей: кулинарные лайфхаки

Вы наготовили вкусных блюд, а гости еще в дороге? Или отправились в путь, однако не планируете останавливаться в придорожных кафешках? Не беда! Благодаря нашим советам и припозднившиеся гости, и спешащие путешественники смогут насладиться сочным мясом, пышной выпечкой и прочими горячими вкусностями.

Все блюда будут как только что из духовки. Вот увидите!

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Горячая еда дома

Если вам нужно сохранить блюда горячими на долгое время, воспользуйтесь любым из этих способов.

Режим "Подогрев" в мультиварке

Если у вас есть мультиварка, отправьте в ее емкость блюдо и включите подогрев. Но учтите, что даже при этом режиме процесс приготовления продолжится.

В мультиварке можно подогреть любое блюдо / Фото Homeasking

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Водяная баня

Это древнейший и простейший способ. Поставьте на огонь кастрюлю с водой, а сверху – тарелку с едой, которую будет подогревать водяной пар. Время от времени перемешивайте блюдо и доливайте воду в кастрюлю.

Духовка

Не ждите хорошего настроения. Создайте его сами, пригласив друзей на коктейль с

Не остынет еда и в духовке, разогретой до 90 градусов. Периодически с помощью кухонного термометра проверяйте, чтобы температура блюда была не ниже 60 градусов. При необходимости духовку можно нагреть немного сильнее, но при этом следует внимательно следить за состоянием блюда в ней.

Духовка сохранит блюдо горячим / Фото Gastronom

Если нужно сохранить еду горячей всего на несколько минут, поставьте тарелку на 30 секунд в микроволновку или на несколько минут в духовку, разогретую до 60 – 90 градусов.

Горячая еда в путешествии

В дороге порой так хочется насладиться домашними блюдами. Именно для таких случаев существуют термосы, термосумки, контейнеры с подогревом. Если их нет – подойдут обернутые фольгой ланч-боксы. Фольга задерживает тепло, поэтому блюда дольше остаются горячими.

Для путешествий лучше приобрести термопосуду / Фото Comfy