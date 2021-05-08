Каждая картина – уникальный мир с собственной экосистемой. Эти зеленые пейзажи, не требующие особого ухода, украсят любое помещение.
Интересно Девушка делает аппетитные сумки в виде пищи: так и хочется попробовать
Реалистичные морские пейзажи
В округлых металлических каркасах Анна делает прибрежные пейзажи. Она использует настоящий мох, черный песок и гальку для создания своих миниатюрных землистых рельефов, тогда как океан воспроизводит с помощью смолы.
Каждая работа выглядит настолько реалистичной, что провоцирует воображение увидеть в этой уникальной местности внеземных существ. Наверное, здесь, в крошечном домике, который спрятался среди пышной зелени, они и проживают.
Картины содержат живые растения / Фото Roslynka
Море изготовленное из смолы / Фото Roslynka
Дикие джунгли на стене
Другие работы изображают красоту окружающей среды, похожую на джунгли. С художественной аранжировкой текстурированных растений в кадре процветают папоротник, мох и ветви.
Настенные джунгли / Фото Roslynka
Искусница использует папоротник и мох / Фото Roslynka
Картины не требуют особого ухода / Фото Roslynka
Вдохновленная природой
Как призналась Анна My Modern Met, вдохновителем для нее стала сама природа. А благодаря частым путешествиям, она может еще больше узнать о ней, а заодно и собрать живой материал для своих новых шедевров.
Природа – это лучший творец, и все, что мне нужно сделать, это направить ее уникальность в свои работы ... Суть заключается в том, чтобы увидеть красоту вокруг,
– рассказала украинская мастерица.
И хотя каждое творение содержит настоящие природные элементы, они не нуждаются в уходе или поливе. По словам Пащенко, стабилизированный мох сохраняет форму и цвет до 10 лет, а папоротник – до 5 лет.
Мастерицу вдохновляет сама природа / Фото Roslynka
Во время путешествий она собирает материалы для своих работ / Фото Roslynka
Картины выглядят очень реалистично / Фото Roslynka
Живые картины станут украшением любого помещения / Фото Roslynka
Картины прослужат 5 – 10 лет / Фото Roslynka