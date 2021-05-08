Каждая картина – уникальный мир с собственной экосистемой. Эти зеленые пейзажи, не требующие особого ухода, украсят любое помещение.

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Реалистичные морские пейзажи

В округлых металлических каркасах Анна делает прибрежные пейзажи. Она использует настоящий мох, черный песок и гальку для создания своих миниатюрных землистых рельефов, тогда как океан воспроизводит с помощью смолы.



Живые картины / Фото Roslynka

Каждая работа выглядит настолько реалистичной, что провоцирует воображение увидеть в этой уникальной местности внеземных существ. Наверное, здесь, в крошечном домике, который спрятался среди пышной зелени, они и проживают.



Картины содержат живые растения / Фото Roslynka



Море изготовленное из смолы / Фото Roslynka

Дикие джунгли на стене

Другие работы изображают красоту окружающей среды, похожую на джунгли. С художественной аранжировкой текстурированных растений в кадре процветают папоротник, мох и ветви.



Настенные джунгли / Фото Roslynka



Искусница использует папоротник и мох / Фото Roslynka



Картины не требуют особого ухода / Фото Roslynka

Вдохновленная природой

Как призналась Анна My Modern Met, вдохновителем для нее стала сама природа. А благодаря частым путешествиям, она может еще больше узнать о ней, а заодно и собрать живой материал для своих новых шедевров.

Природа – это лучший творец, и все, что мне нужно сделать, это направить ее уникальность в свои работы ... Суть заключается в том, чтобы увидеть красоту вокруг,

– рассказала украинская мастерица.

И хотя каждое творение содержит настоящие природные элементы, они не нуждаются в уходе или поливе. По словам Пащенко, стабилизированный мох сохраняет форму и цвет до 10 лет, а папоротник – до 5 лет.



Мастерицу вдохновляет сама природа / Фото Roslynka



Во время путешествий она собирает материалы для своих работ / Фото Roslynka



Картины выглядят очень реалистично / Фото Roslynka



Живые картины станут украшением любого помещения / Фото Roslynka



Картины прослужат 5 – 10 лет / Фото Roslynka