Сколько раз в неделю нужно тренироваться мужчинам: ответ фитнесс-инструкторов
Источник:инстаграм Smidyuk Academy
Один из самых популярных вопросов, который возникает среди любителей спорта: "как часто нужно тренироваться, чтобы накачать тело мечты?". Тренера из спортклуба Smidyuk Academy все разъяснили.
Так, по словам опытных спортсменов, оптимальным решением будет заниматься четыре раза в неделю. Так вы сможете чередовать высокоинтенсивные и более легкие тренировки.
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Кроме того, это поможет эффективнее делать акцент на различные зоны и навыки:
- силовая работа над рельефом;
- кардионагрузка для увеличения выносливости и похудения (если есть необходимость);
- развитие мобильности и гибкости;
- другие навыки, исходя из целей.
В остальные свободных три дня можно сочетать отдых и активное восстановление. Например, регулярная растяжка улучшает кровообращение и уменьшает крепатуру.Но не забывайте о самом главном правиле: прогресса не будет без полноценного восстановления. Если чувствуете истощение и длительную боль в мышцах, стоит снизить нагрузки.
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Текст публикации Smidyuk Academy:
Как часто нужно тренироваться мужчине. Оптимальным решением будет заниматься четыре раза в неделю. Так вы сможете чередовать высокоинтенсивные и более лайтовые тренировки, а также делать упор на различные зоны и навыки:
силовая работа над рельефом
кардионагрузка для увеличения выносливости и снижения веса (если есть необходимость)
развитие мобильности и гибкости
другие навыки, исходя из целей
В последние три дня можно сочетать отдых и активное восстановление. Например, регулярная растяжка улучшает кровообращение и уменьшает крепатуры. Но не забывайте о самом главном правило: прогресса не будет без полноценного восстановления. Если чувствуете истощение и длительная боль в мышцах, стоит снизить нагрузки.