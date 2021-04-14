Когда возникает необходимость отремонтировать сантехнику, электропроводку или освежить интерьер, мы предпочитаем положиться на профессионалов. Ведь они умеют больше, и глаз у них наметанный – так мы по крайней мере надеемся.

Однако порой от работы "умелых" мастеров округляются глаза не только у заказчика, но и у любого, кому повезло увидеть эту "красоту"... Удивитесь, просмотрев нашу фотоподборку, и вы. Читайте также: 10 "шедевров" от строителей, не привыкших мыслить шаблонно: фото 1. Пожалуй, мастера решили, что хозяева любят экстрим Фото figyelj 2. Кажется, мастера немного не поняли, для чего предназначены туалеты Фото figyelj 3. Кто-то решил, что это идеальное место для обогревательных батарей Фото figyelj 4. В этом месте нужно крайне осторожно мыть руки Фото figyelj 5. Кажется, немного не то место было выбрано для посудомойки Фото figyelj 6. Рабочие почти облегчили жизнь для тех, кто имеет детскую или инвалидную коляску Фото figyelj Интересно: Когда любишь свою работу: 16 эталонных результатов – фото 7. Хорошо, что эти двери хотя бы есть Фото figyelj 8. Этого мастерства вас не научат ни в одном заведении Фото figyelj 9. Они должны были найти выход из этой ситуации. Они его нашли. Фото figyelj 10. Простой способ объяснить, что эти двери открывать нельзя Фото figyelj 11. В любой ситуации нужно творчески мыслить Фото figyelj 12. Интересно, а владельцы сразу увидят, в чем проблема? Фото figyelj