Неправильная осанка чревата и другими проблемами со здоровьем. Какие действия и упражнения помогут избавиться от сутулости, показала спортсмен, вице-чемпион мира по бодибилдингу (2018), чемпион Украины (2017), тренер Евгения Самойлова.

Интересно Полезные перекусы: что брать в дорогу, школу или на работу

Сутулость – побочный эффект сидячего образа жизни. И чем больше времени мы проводим в сутулой позе, тем выше риск получить дополнительные проблемы: напряжение в шее и спине, трудности с дыханием, ухудшение кровообращения, головные боли, неправильную работу внутренних органов. Это заболевание, которое "испортит" вас в эстетическом плане, а также нанесет огромный вред вашему здоровью,

– отметила Самойлова.

Что влияет на осанку

По словам фитнес-тренера, на осанку также влияют эмоции. Ведь от них зависит дыхание, которое связано с положением голова/плечи. Она пояснила, что человек прячет неуверенность, приподнимает плечи, втягивает и опускает голову, скругляет спину, выпячивает живот. В таком случае напряжение в теле сохраняется на протяжении всего дня. Если ситуация не меняется, тело запоминает это состояние.

Спагетти, соломка, спиральки, завитки или вермишель – далеко не полный перечень идей для вашего гарнира. Продукция украинского бренда "Тая" позволяет выбрать то, чего вам хочется именно сегодня.

На осанку влияет множество факторов / Фото healthwaters

Читайте 3 популярных летних лимонада: как их быстро приготовить дома

Как исправить осанку и избавиться от сутулости

Если у вас сидячая работа, делайте перерывы, старайтесь размять спину и немного подвигаться.

Занимайтесь спортом и укрепляйте мышечный корсет.

Обратите внимание! По словам Евгении Самойловой, сутулость является внешним проявлением регулярной грусти. Из-за этого у человека будут немного сведенные вперед плечи и горбик у основания шеи.

Спите в правильной позе. Если человек спит на спине, позвоночник слишком напряжен. Рекомендуется спать на боку, а между голеней класть небольшую подушку.

Делайте массаж и расслабляющие процедуры.

Евгения Самойлова также показала полезные упражнения для правильной осанки. Выполняйте их в 3 – 3 подхода по 15 раз.

Как выполнять упражнения: смотрите на видео