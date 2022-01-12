Шоколадные блины с любимыми ягодами: порадуйте своих родных полезным десертом

12 января 2022 , 13:09
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Источник:

инстаграм Надежды Пахирко

Блинчики с какао, сыром и ягодами – идеальный десерт не только для всей семьи, но и тех, кто соблюдает диету. Такой завтрак точно не навредит фигуре. А готовить их – одно удовольствие, особенно любителям шоколада.

А вы также уверены, что ради стройной фигуры нужно отказаться от сладостей? А вот нет! Худеть нужно вкусно! А если вы любите сладкое, то не отказывайте себе в этом. Просто готовьте их правильно и вписывайте в свою дневную норму калорий. И тогда ни одно блюдо не пустит на нет ваши старания на пути к фигуре мечты.

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Диетолог Надежда Пахирко подготовила диетический рецепт шоколадных рулетиков. Тонкие блины можно разнообразить любыми добавками по своему вкусу.

Шоколадные блины с ягодами: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • Молоко 1,5% – 75 грамм;
  • Мука рисовая цельнозерновая – 75 граммов;
  • Яйцо – 2 штуки;
  • Ягоды – 120 граммов;
  • Сыр 2% – 170 граммов;
  • Какао – 6 граммов;
  • Заменитель сахара – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Смешайте в миске молоко, муку, какао и яйца. Все хорошо перемешайте до однородной массы.
  2. Жарьте блины на хорошо разогретой сковороде по 2 минуты с каждой стороны.
  3. Для начинки смешайте творог, ягоды и заменитель сахара.
  4. Смажьте начинкой блины, которые уже немного остыли и добавьте ягоды.
  5. Сверните блины в рулетики и нарежьте порционно.

Приятного аппетита!

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Диетические шоколадные блины / Фото instagram

Текст публикации Надежды Пахирко:

Шоколадный блинчик с ягодами

Девочки, кто уверен, что ради стройной фигуры нужно отказаться от сладостей и лишить себя вкусности? Когда-то я тоже так думала, потому никак не могла похудеть. Но как я рада, что нашла секрет, который помог мне похудеть. Похудение должно быть в удовольствие! Если вы сладкоежка, то не отказывайте себе в сладостях. Просто готовьте их правильно и вписывайте в норму КБЖУ.

В подтверждение своих слов поделюсь с вами рецептом правильного лакомства

Шоколадный блинчик с ягодами

Ингредиенты:
Молоко 1,5% – 75 г
Мука рисовая цельнозерновая – 75 г
Яйцо – 2 шт
Ягоды – 120 г
Сыр 2% – 170 г
Какао – 6 г
Заменитель сахара

Готовим:
Смешать молоко, муку и яйца.
Готовить блинчик на хорошо разогретой антипригарной сковороде по 2 минуты с каждой стороны.
Смешать все ингредиенты для начинки (творог, заменитель сахара, ягоды).
Смазать начинкой блинчик и выложить ягоды.
Свернуть блинчик в рулет и порезать на порции.

Автор: Назарій Сорока