Шампанское из арбуза: приготовьте дома оригинальный напиток и удивите друзей

Продолжаем делиться интересными идеями, как разнообразить употребление арбуза. На этот раз ловите рецепт для взрослых, который точно всем понравится!

Пока августа еще радует хорошей погодой, не упустите возможности устроить душевные посиделки под открытым небом. А Идеи 24 знают, что может отлично дополнить такой вечер – оригинальный напиток из арбуза.

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Шампанское из арбуза: необычный рецепт

Ингредиенты:

4 стакана нарезанного арбуза;

щепотка морской соли;

1/4 стакана чайного гриба (молочной сыворотки);

1 сантиметр корня имбиря;

3 – 4 стакана воды (для заполнения банки);

сок 1 лимона;

листьев мяты.

Как приготовить оригинальный напиток из арбуза:

Предварительно выжмите из арбуза сок и вылейте его в литровую банку. Добавьте к соку арбуза все вышеперечисленные ингредиенты (воды доливайте столько, чтобы банка наполнилась) и накройте емкость марлей или салфеткой. Оставьте напиток на 2 – 3 дня для ферментации (не забывайте помешивать несколько раз в день, чтобы насытить кислородом дрожжи). Периодически пробуйте на вкус напиток – если появился кисловатый вкус и газы, нужно его отфильтровать.

Опять понятия не имеете, что же сегодня приготовить? Макароны – всегда отличная идея, ведь существует тысячи рецептов. Поэтому порадуйте себя и своих родных продукцией от бренда "Тая"

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Как приготовить шампанское из арбуза / Фото instagram

Текст публикации Анны Биоториум:

Сегодня вашему вниманию необычный рецепт только для взрослых.

Ингредиенты:

4 ст нарезанного арбуза

щепотка морской соли

1/4 ст чайного гриба (молочной сыворотки / реджувелака)

1 см корень имбиря

3 – 4 ст воды, чтобы заполнить банку

сок 1 лимона

листья мяты

Приготовление:

Отжать сок из арбуза. Налить в банку, добавить оставшиеся ингредиенты, долить воду.

Накрыть марлей или салфеткой.

Ферментировать в течение 2 – 3 дней, помешивая несколько раз в день, чтобы насытить кислородом дрожжи.

Пробуйте каждый день. Как появится кисловатый вкус и газы – отфильтровать.

Хранить в холодильнике до 3-х дней.