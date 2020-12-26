Оригинальные экоигрушки из соломы: 10 новогодних украшений с фото
Если вы еще не украсили елку, долго думаете, какие игрушки покупать - не тратьте время на пустяки, а сделайте экоигрушки из соломы. Такой вариант достаточно бюджетный, но нестандартный. Благодаря игрушкам из соломы ваша елка будет иметь уникальный стильный вид.
Не думайте, что это сложно или слишком хлопотно. Идеи 24 подготовили для вас примеры таких игрушек. Поэтому вы можете сделать что-то подобное или пофантазировать и изготовить собственную игрушку.
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Игрушки в виде различных геометрических фигур
Фото pinterest
Игрушки в виде снежинок
Фото matundmi
Различные фигурки с использованием нитей
Фото pinterest
Ангел из соломы
Фото hendmeid
Раскрашенные фигуры из соломы
Фото idei-dekoru
Игрушка в виде венка со свечой
Фото idei-dekoru
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Сложные фигурки с использованием декоративных элементов
Фото irineten
Оригинальные игрушки с использованием соломы и колосьев
Фото pinterest
Игрушки из соломы в виде символа 2021
Фото pinterest
Елочные украшения из соломы в виде оленя
Фото pinterest
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