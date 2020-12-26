Если вы еще не украсили елку, долго думаете, какие игрушки покупать - не тратьте время на пустяки, а сделайте экоигрушки из соломы. Такой вариант достаточно бюджетный, но нестандартный. Благодаря игрушкам из соломы ваша елка будет иметь уникальный стильный вид.

Не думайте, что это сложно или слишком хлопотно. Идеи 24 подготовили для вас примеры таких игрушек. Поэтому вы можете сделать что-то подобное или пофантазировать и изготовить собственную игрушку. Читайте также: Как украсить новогоднюю елку: идеи для трех популярных стилей Игрушки в виде различных геометрических фигур Фото pinterest Игрушки в виде снежинок Фото matundmi Различные фигурки с использованием нитей Фото pinterest Ангел из соломы Фото hendmeid Раскрашенные фигуры из соломы Фото idei-dekoru Игрушка в виде венка со свечой Фото idei-dekoru Интересно: Мастера рассказали об этапах создания новогодних игрушек: видео процесса Сложные фигурки с использованием декоративных элементов Фото irineten Оригинальные игрушки с использованием соломы и колосьев Фото pinterest Игрушки из соломы в виде символа 2021 Фото pinterest Елочные украшения из соломы в виде оленя Фото pinterest