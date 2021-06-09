В нашей подборке уникальные фото, увидев которые вы не сразу поймете, что именно на них изображено. Лишь протерев глаза и немного поразмыслив вы догадаетесь, почему все выглядело так или иначе.

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1. Эти облака вызывают страх и восторг одновременно!

Фото reddit

2. Контраст станции метро поражает!

Фото reddit

3. Одинокое прямоугольное облако неожиданно удачно дополняет пейзаж

Фото dnevnik

4. Идеальный купол из воды

Фото incrivel

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5. От этих облаков не хочется отводить взгляд

Фото ba-bamail

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6. Тень от лестницы создает новую лестницу

Фото ameblo

7. "Яйцо, которое снесла моя курица вам ничего не напоминает?"

Фото fatosreversos

8. Вид здания идеально слился с формой шара

Фото pholder

9. На первый взгляд кажется, что эта стена движется

Фото ba-bamail

10. Под определенным углом дом выглядит так, словно это съемочная площадка

Фото incrivel