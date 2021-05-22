Концепция lovemark

Понятие lovemark впервые озвучил руководитель агентства Saatchi & Saatchi Кевин Робертс, который представил в 2005 году свою книгу "Lovemarks: Бренды будущего".

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Понятие lovemark трактуется как "любимая марка" или же, как еще ее называют, – "лавмарка". Основная идея концепции заключается в том, что lovemark выходит за пределы простой узнаваемости и приобретает новые ассоциативные формы в восприятии потребителя, как надежность, приятные эмоции, готовность выбирать исключительно продукцию этого бренда.

Soplica – это самые теплые чувства / Фото Soplica

С практической точки зрения все выглядит примерно так: вся философия бренда и его внешние проявления должны основываться на трех основополагающих принципах – таинственность или загадочность, чувственность и интимность.

Загадочность

Для того, чтобы лавмарка действительно была успешной, нужно постоянно внедрять какие-то инновации. Продукция не может быть однообразной, иначе она просто надоест потребителю. Если такое случится, то клиент может захотеть попробовать что-то новое и более интересное. Именно поэтому продукция нуждается в постоянном совершенствовании с учетом пожеланий и потребностей потребителей.

Однако лавмарка от обычного бренда отличается тем, что она постоянно поддерживает связь со своими поклонниками, интригуя их и предлагая что-то новое, но все эти изменения не касаются ядра марки и ее главных ценностей. Потребители находятся в постоянном предвкушении чего-то интересного от лавмарки, однако они не знают всех ее тайн, а это стимулирует снова и снова возвращаться к любимому продукту.



Soplica Cytryna-Malina / Фото Soplica

Чувственность

Лавмарка охватывает сразу все 5 ощущений: зрение, слух, вкус, обоняние и осязание. Продукция лавмарки ассоциируется у потребителя не только с ярким оформлением или оригинальным дизайном, но и с влекущим ароматом, любимой музыкой, нежным прикосновением бархатной ленты, с приятными воспоминаниями, яркими эмоциями и тому подобное. Когда у потребителя формируется устойчивая ассоциация основных ощущений с любимой маркой, то вероятность, что он найдет ей замену, существенно снижается.

Интимность

Идея заключается в создании максимально тесной связи между лавмаркой и потребителем. Например, мы выбираем уютную пекарню, куда заходим по пути домой, потому что там пахнет апельсинами и корицей, продавцы всегда улыбаются и рады помочь, а к любимой выпечке подают бесплатный ароматный кофе. Такой подход дарит ощущение родства с маркой, и нам хочется покупать продукцию именно у них. Однако продукция должна быть действительно высококачественной, так как интимность предполагает честность между потребителем и лавмаркой. Поэтому если компания декларирует высокое качество продукции, то она должна его гарантировать.

Поэтому связь между лавмаркой и ее поклонниками – это не формальные отношения между брендом и потребителем, это отношения между людьми, которые любят и уважают друг друга. Лавмарки не принадлежат производителям, они принадлежат тем, кто их выбирает и сохраняет им верность.

Soplica – это любовь

Когда бренд завоевал преданность, любовь и уважение своих потребителей, тогда он смело может называть себя lovemark. И именно к таким "любимым" брендам относится известный польский производитель натуральных настоек Soplica. Здесь изготавливают настойки на основе эссенций из отборных свежих ягод и фруктов с 1891 года.

Так почему Soplica относится к категории lovemark?

Таинственность. Soplica – алкогольный бренд, созданный польским шляхтичем Болеславом Каспровичем, который очень тщательно относился к процессу производства настоек. Он не только отбирал для них лучшие экологически чистые компоненты, но и особое внимание уделял рецептуре. Не один день основатель провел за экспериментами, прежде чем ему удалось достичь идеального баланса вкуса и аромата. В конце концов традиционный рецепт уникальных настоек был изобретен. И вот уже 130 лет он остается неизменным и хранится в строгой тайне. Загадка секретных компонентов является частью польского культурного наследия.



Soplica Sliwkowa / Фото Soplica

Чувственность. Настойки Soplica не имеют аналогов во всем мире. На заводе CEDC, где изготавливают настойки, контролируют качество каждого ингредиента, который входит в состав напитков. Специалисты проверяют размер, цвет, запах, вкус и спелость плодов, отбирая только лучшие. Натуральный мягкий вкус и нежный аромат напитков высоко оценивают не только потребители, но и мировые эксперты.

Современный премиальный дизайн бутылок Soplica продуман до мельчайших деталей: яркая этикетка с традиционными элементами дарит эстетическое наслаждение, а бутылку, благодаря ее особой форме, приятно и удобно держать в руке.

Интимность. Богатая история Soplica воплощена в традициях, которые передаются от поколения к поколению. Ежедневно над изготовлением легендарных настоек работает целая команда специалистов, которые преданы своему делу и разделяют фундаментальные ценности, лежащие в основе философии бренда.

Soplica – это дарить эмоции / Фото Soplica

Каждый, кто причастен к созданию Soplica, осуществляет свой исключительный вклад в развитие бренда. И работники компании, и поклонники бренда – это люди, которые объединены общей идеей, ядром которой является уют в теплом семейном кругу. Здесь все являемся частью одной большой семьи, которая собирается вместе за бокалом Soplica, чтобы разделить радость общения.

Soplica – это бренд, преданный своим ценителям, так как он гарантирует высокое качество и натуральность своей продукции, придерживается европейских стандартов производства, остается верным своим идеалам и неустанно совершенствуется, чтобы отвечать вызовам современности и потребностям потребителей. Именно поэтому Soplica – бренд, который любят и выбирают миллионы потребителей по всему миру.