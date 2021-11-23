Самый быстрый рецепт овощного супа, который согреет зимой

В нашу обыденность уже давно вошли первые блюда, которые готовят из самых разнообразных продуктов (и часто экзотических). Не спорим, это вкусно. Но иногда хочется чего-нибудь такого легко и домашнего, что нам знакомо еще с детства. Простой овощной суп – сам то, что нужно.

Идеальные сочетания овощей, круп и специй делают супы вкусными, ароматными и сытными. Сегодня мы решили поделиться рецептом супа, который никогда не проестся. Для приготовления вам понадобится минимальный набор продуктов, которые есть в каждом холодильнике.

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Рецепт овощного супа на скорую руку

Ингредиенты:

горошек – 200 граммов;

кукуруза – 200 граммов;

перец болгарский – 100 граммов;

стручковая фасоль – 200 граммов;

картофель – 100 граммов;

грибы – 150 граммов;

яйца 2 – 3 штуки;

Свежий укроп – для аромата.

Способ приготовления:

Поставьте кипятить кастрюлю с водой (3 литра). Тем временем обжарьте на сковороде грибы. Добавьте все замороженные ингредиенты одновременно и варите 15 – 20 минут. Разбейте яйца в миску и взбейте. Тогда вылейте в кастрюлю, быстро размешивая вилкой. Добавьте зелень и варите еще 5 – 10 минут.

Приятного аппетита!

все ингредиенты могут быть заморожены. Суп от этого не станет менее вкусным.

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Самый простой овощной суп / Фото instagram

Текст публикации Оли Усенко:

Самый быстрый овощной супчик без предварительной подготовки. Этот овощной суп делаем из почти всего замороженного, у меня были:

горошек 200 г

кукуруза 200 г

перец болгарский 100 г

стручковая фасоль 200 г

картофеля 100 г

грибы 150 г

яйца 2-3 шт

по вкусу еще положила свежий укроп

Рецепт простой:

Грибы обжарить на оливковом масле.

Налить 3 литра воды (я беру из кипяточного чайника).

Добавить все замороженные ингредиенты одновременно.

Проварить минут 15-20

Добавить зелень.

Разбить яйца в емкость и взбить их.

Влить яйца быстро размешивая их вилкой в ​​супе.

Проварить еще 5 минут.