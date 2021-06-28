Хотя лайфхаки с сети часто граничат с абсурдом, они все же работают. И эти примеры точно тому доказательство!
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Странные лайфхаки, которые работают
Ваш пушистый любимец часто посягает на растения в доме? Чтобы такого больше не случалось, можно в землю запихнуть зубочистки. И у вашего кота или собаки не будет охоты играть с вазоном.
Ваши вазоны будут в безопасности / Фото Bright Side
В ярых игроманов часто может перегреваться ноутбук. Вместо охлаждающей подставки можно смело использовать две вилки. Это значительно дешевле подставки, но не менее эффективно.
Подставьте вилки, если ваш ноутбук перегревается и шумит / Фото Bright Side
Зажим для бумаг, более известный как биндер, стоит иногда использовать не по назначению.
С таким держателем пасты хватит на дольше / Фото Bright Side
Используйте зажим не по назначению / Фото Bright Side
Поврежденный пол можно быстро восстановить гелем для ногтей. Выберите правильный цвет, нанесите на поверхность, высушите и вуаля.
Скройте царапины лаком / Фото Bright Side
Когда утюг вышел из строя, а событие требует аккуратной одежды – на помощь "придет" кастрюля с горячей водой.
Вместо утюга – кастрюля с теплой водой / Фото Bright Side
Если вы устали после работы и не хотите нести пакеты из магазинов в руках, просто сделайте как этот человек.
Повесьте пакет на карабин и руки будут свободны / Фото Bright Side
Часто путаете правый наушник с левым? Просто раскрасьте их в разные цвета.
Отметьте правый и левый наушник различными цветами / Фото Bright Side
Интересно знать Необычные бокалы, которые поразят вас своими формами
Чтобы не терять маленькие аксессуары для волос, прикрепите магнитную ленту к внутренней стороне ящика.
Не теряем свои невидимки / Фото Bright Side
В завершение: лайфхак для всех любителей первых блюд. Чтобы не разлить суп, когда бедете ставить или вытягивать его из холодильника, прикрепите крышку резинкой.
Суп так точно не разольется / Фото Bright Side