5 невероятных фактов о космосе, которые похожи на вымысел
Многие люди обожают фильмы о космосе, часто читают такую же литературу и мечтают таки побывать на Марсе. Есть и другая категория людей, которые абсолютно нейтрально относятся ко всему, что связано с космосом и солнечной системой.
Источник:24 канал
Мы вам расскажем интригующие и впечатляющие факты, которые удивят даже тех, кто с детства увлекается всеми космическими объектами.
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Скафандр NASA
NASA тратит сотни миллионов долларов для того, чтобы развивать космонавтику. По подсчетам инженера, один костюм весит 150 килограммов и стоит 22 миллиона долларов.
Фото gazeta
Полететь на Плутон
Если бы вы могли полететь на самолете на Плутон, ваш полет длился бы более 800 лет.
Фото pic2.me
Время в космосе идет медленнее
Наверное, вы не раз слышали об этом в фильмах. И это не выдумка режиссеров. Это закон природы, который связан с гравитационным полем, окружающим Землю. Чем больше расстояние от Земли, тем меньше становится сила поля. Ученые выяснили, что при наличии в слабом гравитационном поле гравитационных волн, скорость течения времени меняется. Таким образом, чем сильнее гравитационное поле, тем медленнее идет время. Интересный факт: у черной дыры время вообще почти останавливается.
Фото shprague
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Сутки на Венере длятся 7 "земных" месяцев
Одни сутки на Венере длятся 224,7 "земных" дня, то есть более 7 месяцев. Кроме того, это единственная планета Солнечной системы, которая вращается против часовой стрелки.
Фото poisknews
Самая высокая гора
Самая высокая гора, о которой известно человеку, расположенная на астероиде Веста. Высота горы 22 км. Добавим, что астероид Веста – это второе по массе тело в поясе астероидов между орбитами Марса и Юпитера.
Фото v-kosmose
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