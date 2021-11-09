Рулеты из лаваша и индейки: быстрый рецепт для самых ленивых

Если вы периодически сталкиваетесь с нехваткой времени, чтобы что-то приготовить или просто ленитесь, то этот рецепт для вас. Читайте дальше, как на скорую руку приготовить дома вкусные рулеты с индейкой.

Блюда с лавашем решительно ворвались в нашу кухню. Да это и не удивительно, ведь рецептов множество, а ингредиенты можно подобрать на любой вкус. Сегодня же мы расскажем, как приготовить аппетитный, сытный и вкусный рулет из лаваша и с индейкой. Рецепт подсмотрели у диетолога Андрея Невского.

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Рулеты из лаваша и индюшачьего фарша.

Ингредиенты:

фарш из индейки – 425 граммов;

армянский лаваш – 145 граммов;

яичный белок – 80 граммов;

помидор – 125 граммов;

йогурт 2,5% – 250 миллилитров;

вода – 450 миллилитров.

Способ приготовления:

Подготовьте фарш. Для этого посолите, поперчите, приправьте на ваш вкус мясо и хорошо перемешайте. Тогда разложите лист лаваша, на него тонким слоем нанесите фарш. Сверху посыпьте порезанными на кубики помидорами и зеленью. После этого заверните лаваш в тугие рулеты и уложите в форму для запекания с высокими бортами. Для заливки взбейте белки, смешайте йогурт с водой, добавьте к белкам и аккуратно размешайте. Залейте рулеты в форме. Отправьте запекаться в разогретую до 180°C духовку на 35 – 40 минут.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Андрея Невского:

Какие выходные, таков и рулет. А в этом рецепте из нашей книги мало калорий и действий, а сытости много.

Ингредиенты:

фарш из индейки, 425 г;

армянский лаваш, 145 г;

яичный белок, 80 г;

помидор, 125 г;

йогурт 2,5%, 250 мл;

вода, 450мл.

Приготовление:

Посолить и поперчить фарш.

Нарезать помидор маленькими кубиками.

Нанести тонким слоем фарш на каждый лист лаваша, сверху добавить помидоры, можно свежую или сушеную зелень, свернуть в тугие рулеты и положить в емкость для запекания с высокими бортами.

Белки взбить до пиков.

Йогурт смешать с|из| водой, добавить|добавлять| белки и аккуратно размешать.

Отправить рулеты в духовку (ранее разогретую до 180°С) на 35-40 мин.

Приятного аппетита!