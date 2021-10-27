Вы и представить не можете, как это вкусно: запеченная овсянка с бананами и арахисовой пастой

Если вы любите овсянку, но банальные способы приготовления уже проелись, этот рецепт для вас! Вкусный завтрак из запеченных хлопьев претендует стать вашим любимым.

Если вдруг вам надоела обычная овсяная каша на завтрак, самое время попытаться приготовить ее совсем по-новому. Диетолог Альбина Комиссарова рассказала, как вкусно запечь хлопья. А главное, что можно выбирать любое дополнение: сделать осенью с яблоками, добавить какао, сделать начинку из творога или йогурта, добавить ягоды или совсем сделать несладкой. Так что айда экспериментировать на кухне вместе с Идеи 24!

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Запеченная овсянка с бананами и арахисовой пастой

Ингредиенты на 1 порцию:

40 граммов овсяных хлопьев;

100 миллилитров молока;

1/2 банана;

1 чайная ложка разрыхлителя;

специи/семена/орешки – по желанию.

Способ приготовления:

Хлопья, молоко и разрыхлитель смешайте в блендере и взбейте до однородной массы. Переложите в форму для запекания и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку на 20 минут. После запекания дайте остыть и добавьте банан и арахисовую пасту.

Приятного аппетита!

Если нет блендера, можно обойтись и без него – хорошо все разомните вилкой.

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Текст публикации Альбины Комиссаровой:

Я не думала, что это может быть так вкусно. Запеченная овсянка с бананами и арахисовой пастой.

Скажу честно, одно время я переела овсянки и уже несколько лет не могла ее есть на завтрак. Но тут я открыла для себя новый рецепт и мир овсяных хлопьев снова вошел в мою жизнь. А главное, что можно выбирать любое дополнение: сделать осенней с яблоками, добавить какао, сделать начинку из творога или йогурта, добавить ягоды или совсем сделать несладкой. Жду ваших вариантов в сторону, отмечайте меня.

На 1 порцию:

40 г овсяных хлопьев, у меня было длинной варки, можно любые

100 мл молока, можно растительное, у меня обычное

1/2 банана

1 ч. л. разрыхлителя

специи/семена/орешки по желанию, у меня корица и ванильный экстракт.

Рецепт очень прост: все смешать в блендере, можно взять и погружной и запечь в форме 20 минут при 180 градусах. Если нет блендера, можно и без него, только хорошо все разомните вилкой, только сохранится структура хлопьев. Я украсила бананом и добавила арахисовое масло без сахара.