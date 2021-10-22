Часто вечером хочется чего-то сладенького к чаю. И чтобы не пустить насмарку свою диету, нутрициолог Надежда Пахирко рассказала, как приготовить дома здоровый блинный торт. И калорий в нем совсем мало – 105 против 550 в обычном торте.

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Торт из блинчиков не только низкокалорийный, у него хорошее соотношение белков, жиров и углеводов. Поэтому кусочек на 200 – 250 граммов вполне сойдет за сытный перекус.

Блинный торт с кремом

Ингредиенты для блинов:

Йогурт натуральный до 3% – 400 граммов;

– Мука пшеничная цельнозерновая – 100 граммов;

– Яйца – 2 штуки;

– Яичные белки – 2 штуки;

– Разрыхлитель – 5 граммов;

– граммов; Заменитель сахара – на ваш вкус.

Ингредиенты для крема:

Молоко 1,5% – 600 миллилитров;

– Яичные желтки – 2 штуки;

– Мука пшеничная цельнозерновая – 30 граммов;

– граммов; Заменитель сахара – на ваш вкус.

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты для блинов и замесите тесто. Блины нужно выпекать средней толщины. Крем сварите до загустения. Не забывайте постоянно помешивать. Перемажьте блины готовым кремом. Украсить торт можно орешками и фруктами. Не будет лишним его оставить на несколько часов в холодильнике, чтобы все коржи хорошо пропитались.

Приятного аппетита!

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Торт из блинчиков, перемазанные кремом / Фото instagram

Текст публикации Надежды Пахирко:

Блинный торт с кремом

Чтобы спокойно проходить мимо витрины со сладостями, от которых просто портится фигура, а невероятно разрушается здоровье, я предлагаю заменить их на правильные домашние десерты. И с радостью делюсь с вами рецептами, которые нахожу и пытаюсь сама. Сегодня готовим торт, которым можно полакомиться. Лепешки и заварной крем - все как положено. А вот калории всего 105 против 550 в обычном торте. Да, и еще огромный плюс - этот тортик готовить очень быстро!

Блинный торт с кремом

CBJV на 100 г: 105/5/4/12

Ингредиенты для блинов:

Йогурт натуральный до 3% - 400 гр

Мука пш. цельнозерновая - 100 гр

Яйца - 2 шт.

Яичные белки - 2 шт.

Разрыхлитель - 5 гр

Заменитель сахара - по вкусу

Ингредиенты для крема:

Молоко 1,5% - 600 мл

Яичные желтки - 2 шт.

Мука пш. цельнозерновая - 30 гр

Заменитель сахара - по вкусу

Для украшения:

Орешки - 20 гр

Малина - 50 гр

Готовим:

Из указанных ингредиентов делаем тесто и выпекаем средней толщины блины небольшого диаметра. Охлаждаем.

Крем варим из указанных компонентов на медленном огне, до загустения. Не забываем постоянно помешивать.

Смазать блины кремом.

Посыпать колотыми орехами и малиной и торт готов. Если оставить на несколько часов в холодильнике на пропитку, будет тоже вкусно.