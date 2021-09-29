Ужин, который понравится всем: рецепт сочной куриной грудки в кефире

Есть можно вкусно даже тогда, когда вы на диете. Ловите очередной крутой рецепт куриного филе. Мясо получается очень нежным, сочным и буквально тает во рту. Экспериментируйте на кухне вместе с Идеи 24!

Нутрициолог Надежда Пахирко рассказала, как вкусно приготовить куриное филе, чтобы оно не было сухим. Весь секрет в кефире. Поэтому скорее сохраняйте рецепт простого блюда, которое понравится всей семье. Кроме этого, такой ужин насытит вас надолго, снизит тягу к сладкого и мучного и будет сбалансированным.

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Рецепт сочной куриной грудки в кефире

Ингредиенты:

Филе куриное – 120 граммов;

Кефир – 100 миллилитров;

Лук – 30 граммов;

Чеснок – 5 граммов;

Петрушка – 20 граммов;

Перец черный, соль – на ваш вкус.

Способ приготовления:

Нарежьте мясо на небольшие кусочки, залейте его кефиром. Добавьте лук, петрушку, соль и перец. Оставьте мариноваться в холодильнике на всю ночь (если нет возможность – можно несколько часов). Выложите филе на фольгу, посыпьте порезанным чесноком и заверните плотно фольгу так, чтобы получилась лодочка. Отправьте запекаться в разогретую до 210ºС духовку на 30 – 35 минут.

Приятного аппетита!

Белок отвечает за сытость, снижает тягу к сладкому. Клетчатка также дает сытость, поддерживает хорошее пищеварение и работу кишечника (добавьте к курочке любимые овощи). Жиры желательно использовать вечером растительные, так как они усваиваются лучше.

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Куриное филе в кефире / Фото instagram

Текст публикация Надежды Пахирко:

Сочная грудка в кефире

Ужин должен быть вкусным. Вечером так хочется расслабиться после тяжелых будней. Сегодня я научу вас готовить ужин, который даст сытость надолго, будет вкусным, снизит вечернюю тягу к сладкому и мучному, будет сбалансированным, при этом низкокалорийным.

Формула правильного ужина: белок + клетчатка + жиры. Сложные углеводы тоже допускаются по желанию. Сегодня готовим на ужин сочную грудку в кефире. Вкусное и простое блюдо, которое понравится всей семье.

Сочные грудки в кефире

КБЖУ на 100 г: 70/12/1/4

Ингредиенты:

Грудка куриная - 120 гр

Кефир - 100 мл

Лук - 30 гр

Чеснок - 5 гр

Петрушка - 20 гр

Перец черный, соль - по вкусу

Готовим:

Разрезать курицу на кусочки.

Замочить их в кефире с луком и петрушкой. Лучше на ночь, а можно и на пару часов.

Посолить, поперчить.

Подогнуть края фольги так, чтобы получилась лодочка.

Выложить кусочки грудки и сверху посыпать рубленым чесноком.

Закрыть все плотно в фольгу, завернуть еще в один слой фольги, чтобы плотнее все держалось и выложить в форму для запекания.

Форму поставить в духовку, предварительно разогретую до t 210ºС, и готовьте мясо 30-35 минут, в зависимости от размера кусков.