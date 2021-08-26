Салат-боул с тунцом: приготовьте дома вкусное блюдо, которое покорило весь мир

Готовя дома, не забывайте оставаться в тренде. Поке-боул с тунцом – это модное блюдо среди сторонников здорового питания. Сохраняйте рецепт простого в приготовлении, сбалансированного и питательного традиционного гавайского салата, который покорил гурманов.

Поке стремительно ворвался в нашу жизнь. Этот боул-салат готовят сейчас все и везде. Это блюдо занимает топовые позиции среди заказов в ресторанах по всему миру. Но на самом деле все очень просто – рис, рыба и свежие овощи – идеальное сочетание, которое по вкусу каждому.

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Поэтому попробуйте приготовить у себя на кухне этот простой и одновременно изысканный салат. Рецепт подготовила нутрициолог Надежда Пахирко, адаптировав его для тех, кто хочет похудеть.

Как приготовить поке с тунцом: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

тунец консервированный – 75 граммов;

яйцо – 1 штука;

огурец – 50 граммов;

перец болгарский – 50 граммов;

авокадо – 35 граммов;

кукуруза консервированная – 50 граммов;

булгур – 75 граммов.

Способ приготовления:

Булгур (в традиционном рецепте используют рис) поставьте отваривать до полной готовности. Тем временем нарежьте овощи, рыбу и приготовьте яйцо пашот.

Приятного аппетита!

Всем известно, что питание должно быть качественным. Макаронные изделия "Тая" – это 100% натуральный продукт без каких-либо примесей и красителей. Они прекрасно держат форму и не развариваются, поэтому понравятся даже самым взыскательным ценителям макарон.на тарелку выложите булгур (рис), овощи, рыбку и сверху яйцо.

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Поке с тунцом / Фото instagram

Текст публикации Надежды Пахирко:

Я по традиции продолжаю с вами делиться вкусненьким из конструктора меню нового проекта. Это совершенно новые рецепты, которые ранее нигде не публиковались. Делюсь с вами от души, чтобы вы тоже могли худеть вкусно, угощать свою семью правильной и здоровой пищей.

Обещанный рецепт обеда из конструктора.

Поке с тунцом

КБЖУ на 100 г: 133/9/3/15

Ингредиенты:

тунец консервированный - 75 г

яйцо - 1 штука

огурец - 50 г

перец болгарский - 50 граммов

авокадо - 35 гр

кукуруза консервированная - 50 г

булгур - 75 граммов

Готовим

булгур отвариваем до готовности.

Овощи и рыбку нарезаем.

Готовим яйцо пашот.

Собираем боул: на тарелку выкладываем булгур, овощи, рыбку и сверху яйцо.

Вкусный обед готов! Приятного аппетита!