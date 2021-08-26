Салат-боул с тунцом: приготовьте дома вкусное блюдо, которое покорило весь мир
Источник:инстаграм Надежды Пахирко
Готовя дома, не забывайте оставаться в тренде. Поке-боул с тунцом – это модное блюдо среди сторонников здорового питания. Сохраняйте рецепт простого в приготовлении, сбалансированного и питательного традиционного гавайского салата, который покорил гурманов.
Поке стремительно ворвался в нашу жизнь. Этот боул-салат готовят сейчас все и везде. Это блюдо занимает топовые позиции среди заказов в ресторанах по всему миру. Но на самом деле все очень просто – рис, рыба и свежие овощи – идеальное сочетание, которое по вкусу каждому.
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Поэтому попробуйте приготовить у себя на кухне этот простой и одновременно изысканный салат. Рецепт подготовила нутрициолог Надежда Пахирко, адаптировав его для тех, кто хочет похудеть.
Как приготовить поке с тунцом: пошаговый рецепт
Ингредиенты:
- тунец консервированный – 75 граммов;
- яйцо – 1 штука;
- огурец – 50 граммов;
- перец болгарский – 50 граммов;
- авокадо – 35 граммов;
- кукуруза консервированная – 50 граммов;
- булгур – 75 граммов.
Способ приготовления:
- Булгур (в традиционном рецепте используют рис) поставьте отваривать до полной готовности.
- Тем временем нарежьте овощи, рыбу и приготовьте яйцо пашот.
Приятного аппетита!
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Поке с тунцом / Фото instagram
Текст публикации Надежды Пахирко:
Я по традиции продолжаю с вами делиться вкусненьким из конструктора меню нового проекта. Это совершенно новые рецепты, которые ранее нигде не публиковались. Делюсь с вами от души, чтобы вы тоже могли худеть вкусно, угощать свою семью правильной и здоровой пищей.
Обещанный рецепт обеда из конструктора.
Поке с тунцом
КБЖУ на 100 г: 133/9/3/15
Ингредиенты:
тунец консервированный - 75 г
яйцо - 1 штука
огурец - 50 г
перец болгарский - 50 граммов
авокадо - 35 гр
кукуруза консервированная - 50 г
булгур - 75 граммов
Готовим
булгур отвариваем до готовности.
Овощи и рыбку нарезаем.
Готовим яйцо пашот.
Собираем боул: на тарелку выкладываем булгур, овощи, рыбку и сверху яйцо.
Вкусный обед готов! Приятного аппетита!