Десерт выходного дня: приготовьте дома диетический творожный пирог с бананами
Источник:инстаграм Андрея Невского
Когда встаете на путь борьбы с лишними килограммами, всегда хочется чего-то сладкого. Настоящим спасением станет диетический пирог с творогом и бананами. Готовится он быстро, а сочетание ингредиентов, несомненно, понравится всем без исключения. Сохраняйте идеальный воскресный рецепт и худейте вкусно!
Если вы обожаете всякую выпечку, но иногда просто не хватает времени на приготовление, диетолог Андрей Невский поделился быстрым рецептом диетического десерта. Так, творожно-банановый пирог отлично подходит для тех любителей сладкого, которые не могут есть все пирожные и торты подряд из-за того, что придерживаются здорового питания.
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Творожный пирог с бананами
Ингредиенты:
- обезжиренный творог – 200 граммов;
- банан – 180 граммов;
- яичный белок – 70 граммов;
- армянский лаваш – 1 штука;
- питьевой йогурт (1%) – 150 миллилитров.
Как приготовить диетический десерт
- Хорошо взбейте белки.
- Один банан и творог смешайте блендером и добавьте йогурт.
- Аккуратно смешайте массу с белками.
- На дно формы выложите двухслойный лаваш.
- Второй банан нарежьте кольцами и выложите на лаваш, а творожную массу вылейте сверху.
- Отправьте в разогретую до 180°C духовку на 20 – 25 минут.
Приятного аппетита!
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Текст публикации Андрея Невского:
Творожный пирог с бананами
Безумно вкусный десерт! Отвезли его нашим друзьям-танцорам – те съели за 20 минут! Мы готовили дольше.
КБЖУ на 100 г: 103 / 10.2 / 0.6 / 14.3
Ингредиенты:
обезжиренный творог, 200 г
банан, 180 г
яичный белок, 70 г
армянский лаваш, 1 шт
питьевой йогурт (1%), 150 мл.
Приготовление:
Белки хорошо взбейте.
Один банан и творог смешайте блендером.
Добавьте йогурт и аккуратно смешайте массу с белками.
На дно формы, лучше силиконовой, выложите двухслойный лаваш.
Второй банан нарежьте кольцами и выложите на дно формы на лаваш.
Творожную массу вылейте сверху.
В разогретую до 180°C духовку поставьте выпекаться на 20-25 мин.
Перед подачей дайте немного остыть.