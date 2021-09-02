Не спорим, что хлеб – один из тех продуктов, от которого бывает трудно отказаться, если надумали перейти на здоровое питание. Но всегда можно найти полезную замену. Так, нутрициолог Надежда Андреева подготовила рецепт мексиканской тортильи, которую вы сразу полюбите.

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Еще одно преимущество такой лепешки – она отлично сочетается едва не со всеми продуктами. Можно есть как с овощами, так и с мясом, различными намазками и салатами. Словом, есть куда разогнаться с экспериментами на кухне. Главное – овладеть рецептом и адаптировать его под свои пищевые предпочтения.

Мексиканская тортилья: как приготовить лепешку дома

Ингредиенты:

1/2 чашки нутовой муки;

1/2 чашки овсяной муки;

1 чайная ложка соли;

3/4 чашки горячей воды;

1 столовая ложка масла;

щепотка молотого черного перца;

щепотка молотого мускатного ореха.

Способ приготовления:

Смешайте все ингредиенты – консистенция теста должна быть, как в тесте для блинов. Отставьте на 15 – 30 минут. Нагрейте небольшую сковороду с антипригарным покрытием. Добавьте несколько капель масла. Выложите 1/2 чашки теста и жарьте, пока на нижней части тортильи не станут появляться пузырьки и она подрумянится. Переверните и поджарьте другую сторону.

Приятного аппетита!

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Мексиканская тортилья / Фото instagram

Текст публикации Надежды Андреевой:

Вкусная замена хлеба

Хлеб – один из продуктов, который очень сложно убрать из питания. Мы к нему привыкли с детства и добавляем во все блюда (супы, салаты, второе, перекусы). Также хлебобулочные изделия несут в себе эмоциональную привязку, которую часто даже сложнее разорвать.

Я не пропагандирую, что надо полностью отказываться от хлеба, но я за разнообразие в питании. Поэтому часто в качестве здоровой замены хлебу я пеку различные лепешки, например, тортильи с нутовой муки.

"Тортилья" в переводе означает "маленькая лепешка", употребляемая в пищу главным образом в Мексике, странах Центральной Америки и США. В Мексике тортилья является одним из национальных блюд.

Я использую тортильи как роллы, в них очень вкусно можно завернуть овощи, хумус, авокадо с яйцом. Их очень легко брать с собой в дорогу или на прогулку как перекус, а также взять с собой на обед на работу. Как только вы освоите этот рецепт, вы уже с легкостью сможете адаптировать его под свои вкусы, добавлять специи, травы и придумывать разнообразные начинки.

Ингредиенты:

1/2 чашки нутовой муки

1/2 чашки овсяной муки

1 ч. л. соли

3/4 чашки горячей воды

1 ст. л. масла

молотый черный перец

щепотка молотого мускатного ореха