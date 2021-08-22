Завтракайте правильно: рецепт бутерброда с тунцом и яйцом пашот на скорую руку

Предлагаем разнообразить свои завтраки и попробовать очень вкусные и полезные сэндвичи с тунцом и яйцом пашот. И мы знаем еще одно из преимуществ таких бутербродов – приготовить их можно за считанные минуты.

Нутрициолог Надежда Пахирко рассказала, как приготовить здоровые бутерброды с яйцом и тунцом, которые имеют идеальное соотношение белков, жиров и углеводов. Поэтому они не повредят и тем, кто соблюдает диету.

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Бутерброд с тунцом и яйцом пашот

Ингредиенты:

Хлеб из цельнозерновой муки – 50 граммов;

Тунец – 120 граммов;

Яйцо – 2 штуки;

Мягкий сыр 2% – 100 граммов;

Соль, перец – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

Хлеб подсушите в тостере или на сухой сковороде. Консервированный тунец смешайте с творогом, посолите, поперчите и намажьте на хлеб. Сварите яйца пашот и выложите по одному на каждый бутерброд.

Приятного аппетита!

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