Завтракайте правильно: рецепт бутерброда с тунцом и яйцом пашот на скорую руку
22 августа 2021 , 10:20Читати новину українською
Источник:инстаграм Надежды Пахирко
Предлагаем разнообразить свои завтраки и попробовать очень вкусные и полезные сэндвичи с тунцом и яйцом пашот. И мы знаем еще одно из преимуществ таких бутербродов – приготовить их можно за считанные минуты.
Нутрициолог Надежда Пахирко рассказала, как приготовить здоровые бутерброды с яйцом и тунцом, которые имеют идеальное соотношение белков, жиров и углеводов. Поэтому они не повредят и тем, кто соблюдает диету.
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Бутерброд с тунцом и яйцом пашот
Ингредиенты:
- Хлеб из цельнозерновой муки – 50 граммов;
- Тунец – 120 граммов;
- Яйцо – 2 штуки;
- Мягкий сыр 2% – 100 граммов;
- Соль, перец – по вашему вкусу.
Способ приготовления:
- Хлеб подсушите в тостере или на сухой сковороде.
- Консервированный тунец смешайте с творогом, посолите, поперчите и намажьте на хлеб.
- Сварите яйца пашот и выложите по одному на каждый бутерброд.
Приятного аппетита!
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