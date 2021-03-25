16 вещей, которые вы точно захотите взять с собой в путешествие
Собираясь в путешествие, каждый путешественник должен взять с собой нескольких обязательных вещей. Среди них, в частности, аптечка, компас и минимальный запас продуктов.
Источник:24 канал
Мы подготовили список вещей, которые не менее важны, поэтому они точно пригодятся вам во время путешествия. Собираясь в очередное путешествие вы точно захотите захватить с собой несколько из перечисленных вещей.
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1. Удобный фонарик, который можно надевать на голову
Фото buzzfeed
2. Надувной диван-кресло
Фото ilounge
3. Прочные и надежные стаканы, которые светятся в темноте
Фото buzzfeed
4. Водонепроницаемый Power bank
Фото amazon
5. Набор для приготовления еды на гриле
Фото amazon
6. Стулья для кемпинга
Фото amazon
7. Соломинка для фильтрации воды
Фото gpswisataindonesia
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8. Набор биноклей
Фото amazon
9. Фонарик на солнечной батарее
Фото bol
10. Универсальная компактная бутылка для воды
Фото amazon
11. Набор оригинальных шампуров
Фото amazon
12. Подвесная палатка-гамак
Фото pinterest
13. Фонарь-вентилятор
Фото pinterest
14. Устройство для приготовления кофе в природних условиях
Фото buzzfeed
15. Набор антибактериальных салфеток
Фото buzzfeed
16. Разноцветные краски для костра
Фото buzzfeed
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