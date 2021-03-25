Собираясь в путешествие, каждый путешественник должен взять с собой нескольких обязательных вещей. Среди них, в частности, аптечка, компас и минимальный запас продуктов.

Мы подготовили список вещей, которые не менее важны, поэтому они точно пригодятся вам во время путешествия. Собираясь в очередное путешествие вы точно захотите захватить с собой несколько из перечисленных вещей. Читайте также: Для тех, кто любит путешествовать: оригинальные спальники, которые захотят иметь все 1. Удобный фонарик, который можно надевать на голову Фото buzzfeed 2. Надувной диван-кресло Фото ilounge 3. Прочные и надежные стаканы, которые светятся в темноте Фото buzzfeed 4. Водонепроницаемый Power bank Фото amazon 5. Набор для приготовления еды на гриле Фото amazon 6. Стулья для кемпинга Фото amazon 7. Соломинка для фильтрации воды Фото gpswisataindonesia Интересно: Выходные дома: достопримечательности мира, которые можно посетить онлайн 8. Набор биноклей Фото amazon 9. Фонарик на солнечной батарее Фото bol 10. Универсальная компактная бутылка для воды Фото amazon 11. Набор оригинальных шампуров Фото amazon 12. Подвесная палатка-гамак Фото pinterest 13. Фонарь-вентилятор Фото pinterest 14. Устройство для приготовления кофе в природних условиях Фото buzzfeed 15. Набор антибактериальных салфеток Фото buzzfeed 16. Разноцветные краски для костра Фото buzzfeed