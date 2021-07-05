Вредным стресс становится тогда, когда долго длится, говорит кандидат биологических наук Виктория Кравченко. Хронический стресс может спровоцировать сердечно-сосудистые заболевания, снижение иммунитета, ухудшение памяти, а также способности к креативному мышлению и концентрации.
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Зато короткий стресс мобилизует организм, предоставляя ему энергию и улучшая когнитивные способности. Именно поэтому, по словам биолога, нужно контролировать стресс и тренировать устойчивость к нему.
Как развить стрессоустойчивость
Нейропсихологи в основном определяют стресс как реакцию на новизну. В организме выделяется адреналин и кортизол, ускоряются сердцебиение и дыхание, кровь интенсивнее поступает к мышцам и мозгу. У некоторых людей стресс может возникнуть только при одной мысли о неудаче. Другие же воспринимают стрессовую ситуацию как вызов и наслаждаются преодолением трудностей.
По словам Кравченко, стрессоустойчивость развивается изменением отношения к стрессовым ситуациям. Также существуют определенные приемы, которые могут облегчить адаптацию.
- Увеличение времени подготовки к стрессовой ситуации
Разновидность стресса, который возникает от недостатка времени на выполнение задания, называется хроностресом. Это означает, что чем больше есть времени на решение проблемы, тем меньше степень новизны, а следовательно, ниже ее стрессогенность.
- Физическая активность
Кравченко объясняет, ранее стресс был связан с физическим выживанием, и когда возникала угроза, люди бежали или дрались. Физические упражнения имитируют естественную реакцию на стресс и эффективно направляют в полезное русло изменения в сердечно-сосудистой системе, которые возникают в результате стрессовой реакции.
Кроме того, во время физической активности выделяются дофамин, серотонин и эндорфины, которые предоставляют организму чувство удовлетворения и умиротворения. Умеренные физические нагрузки работают и в качестве профилактики чрезмерной реакции на стресс, и как экстренный способ успокоения.
- Дыхательные упражнения
Дыхательные упражнения помогут активировать парасимпатическую нервную систему и увеличить тонус блуждающего нерва. По словам биолога, дышать нужно медленно и глубоко, а не часто и поверхностно, как правило, бывает в стрессовых ситуациях.
- Погружение лица в холодную воду
Это быстрый способ уменьшить стрессовую реакцию. Когда человек ныряет, его дыхание замедляется, нормализуется пульс, а паническая реакция прекращается.
- Пение или напевание
Чтобы успокоиться, Кравченко рекомендует петь или напевать. Она объясняет, что зона иннервации блуждающего нерва охватывает мышцы гортани, а напевая, мы увеличиваем активность парасимпатической системы.
- Активизация окситоциновой системы
Повышение уровня гормона окситоцина приводит к снижению уровня кортизола, который чрезмерно выделяется в стрессовой ситуации. У женщин высвобождению окситоцина способствуют объятия с близким человеком или домашним животным. Также могут помочь массажи и спа-процедуры.
Массаж поможет успокоиться в стрессовой ситуации / Фото pexels
- Компьютерная игра
Чтобы снизить уровень кортизола у мужчин, нужно увеличить выброс тестостерона. Такую реакцию можно спровоцировать определенными действиями, которые подчеркнут статусность и позволят почувствовать себя победителем. Например, поймать рыбу или выиграть в компьютерной игре.
- Искренний смех
Искренний смех высвободит эндорфины и дофамин и быстро снизит уровень кортизола и адреналина.
- Мысли на иностранном языке
По словам Кравченко, стресс вызывает быструю и эмоциональную реакцию, одновременно снижая активность префронтальной коры. И для трезвого мышления нужно увеличить активность этой части мозга, а эмоциональную реакцию со стороны лимбической системы притормозить. Поскольку это трудно сделать осознанно, отстраниться от эмоций поможет простой, но эффективный способ: обдумать ситуацию на иностранном языке.
- Дневники и планы
Потенциально стрессовую ситуацию полезно планировать и прогнозировать, говорит биолог. Это позволит снизить градус стресса. Кроме того, после стрессовой ситуации следует описывать свои ощущения, чтобы сформулировать осознанные фразы. Это уменьшит активность миндалины и позволит успокоиться.
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- Высыпание
Кравченко отмечает, качественный регулярный сон – мощный ресурс для анализа и обработки информации. Он поможет как преодолеть последствия стрессовой реакции, так и легче справиться со стрессом в будущем.
Высыпайтесь, чтобы быть более стрессоустойчивым / Фото pexels