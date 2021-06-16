Как растут кофе и другие продукты, которые вы привыкли видеть в упаковке

Ярко-красные ягоды кофе, пенно-розовое миндальное дерево... Некоторые из нас и не догадываются, как выглядят любимые вкусности в естественной среде. Мы привыкли видеть кофе – молотый или в зернах – уже в упаковке. Но какой путь преодолел он и другие продукты, прежде чем попасть на полки магазинов?

Как растут 9 продуктов, которые мы часто покупаем в супермаркете, – читайте об этом далее.

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Кофе

В природе кофе растет в лесу, в тени других деревьев. Невысокое кофейное дерево цветет белым цветом, похожим на цветы жасмина. Впоследствии появляются зеленые ягоды, которые постепенно наливаются красным цветом.



Кофейное дерево / Фото Coffee

Под красной кожей, плотной мякотью и вязким слоем плода есть два кофейных зерна, которые лежат "лицом" друг к другу. Именно их собирают и очищают от кожуры перед тем, как отправить на обработку.



Кофейные зерна появляются в красных ягодах / Фото Unsplash

Фисташки



Фисташковое дерево / Фото Agro guide

Фисташковое дерево растет на равнинных участках, обрывах, склонах и горных местностях. Цветение растения приходится на март – апрель, а цветы имеют желтую окраску с примесями красного оттенка. При созревании скорлупа ореха трескается и виднеется светло-зеленый ядро. Интересно и то, что собирать плоды можно с сентября по ноябрь только в ночное время, поскольку днем ​​листья фисташки выделяет много эфирного масла, что может вызвать головокружение.

Финики



Финики – это плод пальмы / Фото Unsplash

Родиной фиников является Ближний Восток, Северная Африка и Канарские острова. Растение растет на пальме и хорошо чувствует себя в тропическом климате. Во время цветения на финиковой пальме может быть более 2000 цветов. Они собраны в крупные соцветия и свисают гроздьями из дерева.

Экзотический фрукт может иметь оранжевый, желтый, красный или коричневый оттенок. Косточки и мякоть богатые целебными свойствами и имеют высокую пищевую ценность. На полку в магазине они попадают в виде сухофруктов.

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Киви



Киви относится к виду лиан / Фото Unsplash

Киви – сочная ягода, покрытая ворсистой коричневой кожурой, под которой спрятана вкусная ароматная мякоть. Дерево, на котором растет киви, относится к виду лиан и является неприхотливым в уходе. Киви цветет небольшими группами цветов с белым или кремовым окрасом.

Манго



Манго – экзотический индийский фрукт, растущий на дереве / Фото Unsplash

Манго – экзотический фрукт, родом из Индии. Дерево манго может вырасти до 40 метров в высоту. Листья окрашены в темно-зеленый оттенок, а цветы – мелкие, желтого цвета. Плоды манго имеют гладкую кожу и желто-оранжевую мякоть.

Интересно, что это дерево очень любит пространство, поэтому высаживают его там, где много света и воздуха.

Авокадо

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Листья авокадо насыщенные эфирными маслами / Фото Unsplash

Авокадо плодовое дерево с темно-зелеными листьями, которые насыщенные эфирными маслами. Цвет авокадо обильный, бледно-зеленый или желто-зеленый. Фрукты авокадо грушевидной формы с желто-зеленой, темно-зеленой или красновато-фиолетовой кожурой. Под кожурой находится мякоть, на запах похожая на грецкий орех. В центре плода есть семена яйцевидной формы.

Арахис



Арахис растет под землей / Фото Domik

Арахис, в отличие от кешью, фундука и грецкого ореха – растет под землей, а само растение относится к бобовым. Арахис разбрасывается невысокими кустами высотой не более 30 сантиметров. Растение однолетнее, а поэтому высаживать их придется каждый год. К середине осени плоды созревают и подсушиваются. Именно таким арахис привыкли видеть покупатели.

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Миндаль



Миндаль имеет розовый цвет / Фото Pixabay

Все мы относим миндаль до орехов. Однако, на самом деле это плодовая косточка одноименного растения из рода слив. Цветки крупные, белого, кремового, розового или светло-красного цвета с горьковатым ароматом. Миндаль растет в теплом климате на каменистых склонах холмов. В толстой скорлупе он выглядит как обычная персиковая косточка, а внутри которой – ароматный вкусный плод.

Оливки



Дерево оливки неприхотливое / Фото Unsplash

Оливки – многолетнее растение, которое хорошо освоилось в Средиземноморье. Взрослое дерево неприхотливое, прекрасно переносит отсутствие влаги и переувлажнение. Зеленые, недозрелые плоды оливкового дерева используют для консервации. Черные – используются для добычи оливкового масла, ведь они достаточно жирные.