Ну, это если не знать 5 простых секретов. Мы подобрали для вас лучшие способы, как снять тоненькую кожицу с моледеньких клубней без лишних хлопот.

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Специальные перчатки

Молодую картошку перед чисткой тщательно помойте под проточной водой, чтобы полностью смыть с нее остатки земли. Наденьте на руки специальные хозяйственные перчатки из грубого материала. Хорошо потрите каждую картофелину. При таком способе кожура отделится практически сразу же, а вода смоет ее.



Только перчатки и картофель будет почищен / Фото pinterest

Замачивания в воде

Залейте картофель холодной водой и оставьте постоять некоторое время, обязательно накрыв емкость крышкой. Затем потрясите посуду, после чего слейте всю воду. При необходимости повторите процедуру несколько раз, пока вода не станет чистой.

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Губка для мытья посуды

Использовать следует ее жесткую сторону. Картофелину надо держать под струей воды. Она будет смывать грязь с кожурой, а также будет способствовать ее отслойке.



Губкой можно мыть не только посуду, но и чистить картошку / Фото pinterest

Кипяток и холодная вода

Сначала окуните ее ненадолго в кипяток, после чего сразу же опустите в ледяную воду. При необходимости потрите клубни друг о друга.

С помощью соли

Молодой картофель хорошо помойте. Возьмите плотный полиэтиленовый пакет, насыпьте в него соль и добавьте картофель. Хорошо потрите, чтобы кожура отделилась от клубней, а затем промойте картофель под проточной водой.



Кожица у молодого картофеля очень тонкая / Фото pinterest