Иногда обычные вещи мы видим совсем не такими, какие они есть на самом деле. Поэтому у нас возникает недоумение, а иногда даже шок.

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