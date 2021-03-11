Благодаря быстрому темпу развития технологий требования работодателей к каждому потенциальному работнику постоянно меняются. То, что было важно в 2010 году совсем утратило свою актуальность в 2021 году. Поэтому теперь, для того чтобы устроиться на определенную должность, работник должен иметь 7 важных навыков.

Эти 7 навыков очень обобщенные и не касаются человека определенной профессии. Они касаются коммуникативных навыков, умений брать на себя ответственность, критически мыслить и тому подобное.

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1. Умение комплексно решать проблемы

Работодатель хочет, чтобы его работник мог выявить пробелы в проектах и ​​имел силы и желание решать все проблемы, возникающие в ходе работы. Кроме этого, важно, чтобы работник мог оценить последствия появления определенных проблем и спрогнозировать все неприятности, которые могут возникнуть в компании.

Работник должен самостоятельно уметь решать проблемы / Фото Schalipharma

2. Критическое мышление

Для работодателя очень важно, чтобы работник умел логически мыслить и имел "холодный" разум при решении многих рабочих ситуаций. Благодаря критическому мышлению работник будет легко ориентироваться в информационной лавине, не будет поддаваться манипуляциям и будет помогать принимать взвешенные решения.

3. Креативность

В 21 веке креативность имеет ценность в бизнесе, науке, образовании, культуре и тому подобное. По-настоящему креативный работник – это сокровище для компании, ведь такой человек способен генерировать множество оригинальных идей и предлагать самые разнообразные пути решения любых проблем.

Креативность – обязательный навык работников любой сферы / Фото Depositphotos

4. Умение работать с людьми

При решении рабочих вопросов обязательно нужно взаимодействовать с людьми. Именно поэтому для работодателя важно, чтобы в вашем резюме таки был пункт "умение работать в команде". Вряд ли конфликтные, агрессивные, категоричные и не способные к компромиссу потенциальные работники заинтересуют работодателя.

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5. Эмоциональный интеллект

Для каждого работодателя важно, чтобы работник был эмоционально стабилен, то есть умел управлять своими эмоциями и четко анализировать эмоции других. Понимание эмоций других людей – ключевой момент в построении гармоничных отношений в работе.

Любой работник должен быть эмоционально стабильный / Фото Coaching-way

6. Умение принимать решения

Очень важно, чтобы работник не только выполнял свои обязанности, но и в критических ситуациях мог взять ответственность на себя и принять важное решение. Умение принимать правильные решения – это навык, который постоянно нужно развивать. Поэтому даже если вам не свойственно принимать ответственные решения, вы можете этому научиться, ежедневно над этим работая.

7. Навыки ведения переговоров

Работая в любой компании, нужно уметь находить с коллегами, клиентами или партнерами компромисс. Также каждый работник должен уметь вести переговоры, решать разногласия и находить общий язык с кем угодно.

Каждый работник должен уметь вести переговоры / Фото Dszn