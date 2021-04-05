Всем знакомо это подавленное состояние, когда не можешь завершить задачу. И чем больше пытаешься ее сделать, тем больше застреваешь. Возможно, проблема в неправильно выставленных приоритетах, или же, вероятно, пришло время сделать паузу.

Юрист и бизнес-стратег Эвери Бланк из США, которая консультирует клиентов со всего мира, рассказала, как нужно действовать, чтобы завершить задачу. Эти 5 шагов также могут помочь руководителям стать лучшими лидерами.

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Остановитесь и отойдите от того, что делаете

Если вы застряли или думаете об одном и том же снова и снова, прекратите то, что делаете. Если возможно, выйдите из офиса, чтобы побыть в другой среде.

Вы не бросаете свою работу, вы даете своему уму отдых. Руководители делают такие перерывы, чтобы освежить свои мысли.

Боритесь со склонностью размышлять над работой, взамен мыслите свободно

Несмотря на то, что вы устранились от работы, возможно, вы все еще крутите ее в голове. Попробуйте перестать думать о том, что вы делали, ведь эти размышления вызовут у вас только разочарование, и все это время будет непродуктивным.

Позвольте себе принять любые другие мысли, которые приходят вам в голову. Подумайте, как вам понравилось последнее заседание команды. Погрейтесь на солнце, если вы находитесь на улице. Вдохновитесь будущим путешествием к озеру с семьей. Руководители ценят мир, в котором живут, и осознают, что если они застряли, их жизнь все еще в порядке.



Мыслите свободно / Фото pexels

Вернитесь к заданию и подумайте об общей картине

Когда вы напоминаете себе, что все хорошо, вы будете в лучшем душевном состоянии, чтобы вернуться к работе, которую вы пытаетесь выполнить. Вместо того, чтобы начинать с того места, где вы застряли, попробуйте подумать об общей картине.

Например, если вы хотите применить новшество, которое трудно реализовать, вернитесь к вопросу, чего вы пытаетесь достичь. Спросите себя: "Какова цель?"

Обратитесь к коллегам

Отличный способ продвинуться в решении задачи – разговаривать со своими товарищами по команде. Лидерство развивается не в вакууме. Вам нужно услышать мнение других, тех, кто может видеть ситуацию по-другому. Различия и разнообразие мнений помогут вам лучше понять задачи или проблемы.

Не обязательно решать все проблемы самостоятельно. Вы можете и должны получить помощь от своих коллег. Руководители знают, что им нужно сотрудничать с другими людьми.



Посоветуйтесь с коллегами / Фото pexels

Переориентируйтесь в выполнении задания

Используйте мысли и идеи других, чтобы переформулировать свое видение работы, которой вы занимаетесь. Эти идеи могут помочь вам посмотреть на вещи под другим углом. Руководители используют новую информацию и знания, чтобы быть лучшими и получить ясность в своей деятельности.

Сделайте паузу в работе и позвольте себе думать о других вещах. Вернувшись к заданию, сформулируйте ее более обобщенно. Пообщайтесь с коллегами по команде, чтобы получить ясность, а затем переориентуйтесь в выполнении задания.