Продукты, которые стоит есть холодными: эта подборка вас удивит

Часто мы привыкли разогревать пищу, ведь тогда она считается вкуснее. Однако некоторые продукты все же стоит употреблять холодными.

Диетолог Антье Гал утверждает, что некоторые холодные продукты могут принести больше пользы или нанести меньше вреда для фигуры. Поэтому делимся с вами списком того, что не стоит греть.

Интересно знать Вкусные десерты из лучших украинских макарон: что приготовить для всей семьи

Эти продукты следует есть холодными



Какие продукты лучше не греть / Фото Unsplash

Первыми в списке будут продукты, содержащие крахмал, а именно рис, макароны и картофель. Диетолог объясняет, что холодный крахмал усваивается в организме как клетчатка. В таком случае эти продукты будут полезными для микрофлоры кишечника и регулирования уровня сахара в крови.

Когда продукты холодные, крахмал в них производится как продукт разложения. Это положительно влияет на кишечную флору, регулирует уровень сахара в крови и даже может помочь вам похудеть,

– объясняет Антье Гал.



Рис не стоит разогревать / Фото Unsplash

Повторный разогрев риса, макарон и картофеля значительно уменьшает их пользу. Поэтому лучше употреблять их сразу после приготовления, или холодными. В список продуктов, которые не стоит греть также относят:

мясо;

шпинат;

листья салата и зелень;

фрукты и ягоды;

грибы;

грудное молоко.

Узнайте Обновляем осенний рацион: что должно быть в холодильнике и как питаться по методу тарелки