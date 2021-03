Некоторые бренды, фильмы или сериалы предварительно должны были иметь совсем другие названия. Через ряд определенных обстоятельств этого не произошло, поэтому теперь мы уже не представляем эти вещи с совершенно другими наименованиями.

Мы подготовили для вас подборку этих 7 вещей. Перечитав информацию, вы поймете, что в некоторых случаях очень классно, что определенные бренды таки изменили название.

"Google"

С 1996 по 1998 год компания "Google" имела совсем другое название. Это название было яркое и легкое – "BackRub". Оно сразу характеризовало компанию, как стартап, который создали студенты. Но через два года с момента основания название компании сменили и за основу взяли слово "googol".

"Теория большого взрыва"

Сначала по замыслам авторов сценария главными персонажами сериала должны были быть Ленни, Пени, Кенни. То есть Ленни – это Леонард, Кенни – это Шелдон. Но долго обдумывая всю ситуацию, главному персонажу дали имя Шелдон, а сериал вместо "Ленни, Пенни, Кенни" получил название "Теория большого взрыва".

"Snapchat"

Сначала популярное приложение "Snapchat" называлось "Pictaboo". Но через некоторое время в корпоративный офис поступило письмо о том, что компания, которая занимается производством фотокниг уже давно зарегистрировала соответствующее название. Именно тогда появилась идея использовать название "Snapchat".

Музыкальная группа "Queen"

Пожалуй, музыкальная группа, которая называется "Smile" вряд ли смогла бы поразить весь мир. Вероятно, именно поэтому Фредди Меркьюри, став солистом этой группы, предложил изменить название на "Queen".

"Yahoo!"

Сначала поисковая система должна была иметь название "Jerry And David's Guide To The World Wide Web" ("Путеводитель по всемирной паутине от Джерри и Дэвида"). Однако ее авторы решили, что это слишком сложно для пользователей, а сокращение "JDGWWW" совсем неинтересное. После этого появилась идея назвать систему "Yahoo!", то есть "Yet Another Hierarchical Officious Oracle". Восклицательный знак в конце появился не случайно, ведь компания под названием "Yahoo" уже существовала и занималась изготовлением соуса для барбекю.

"Pepsi"

С 1893 году популярный теперь напиток назывался "Brad's Drink". Напиток получил название в честь человека, который его создал – Калеба Брэдхема. Но в 1989 году "Brad's Drink" переименовали в "Pepsi-Cola".

"Sony"

Название компании "Sony" происходит от латинского слова sonus, то есть "звук". Очень логичное и простое для запоминания название. Но ранее компания была известна миру под названием "Tokyo Tsushin Kogyo". В 1958 году ее переименовали в "Sony".

