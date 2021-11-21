Как приготовить воздушные оладьи без яиц: рецепт для тех, кто на диете

Снова не знаете, что же приготовить утром? Вкусные оладьи – всегда хорошая идея. Ловите полезный рецепт, на который вы не потратите больше 20 минут.

Пышные оладьи идеально подходят как для сытного завтрака, так и для перекуса. Быстрым и проверенным рецептом поделилась диетолог Альбина Комиссарова.

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Как приготовить оладьи без яиц: пошаговый рецепт

Ингредиенты на 6 – 7 штук:

Кефир любой жирности – 300 миллилитров;

Сода – 1 чайна ложка;

Сахар – 1 слово ложки;

Мука – 150 граммов;

Щепотка соли.

Способ приготовления:

К кефиру добавьте соду, сахар и щепотку соли. Хорошо перемешайте, пока не появится много пузырьков. Тогда постепенно добавляйте муку – до такой ​​консистенции, чтобы тесто спадало с ложки кусками. И снова перемешайте. Обжарьте на разогретой сковороде с двух сторон до золотистой корочки на небольшом количестве масла.

Приятного аппетита!

Важно соблюдать порядок продуктов, тогда оладьи на кефире получатся действительно воздушными!Подавайте горячими! На порцию выходит 2 – 3 оладьи. Есть их можно с йогуртом и фруктами или ягодами.

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Текст публикации Альбины Комиссаровой:

Нереально вкусные воздушные оладьи без яиц.

Берем 300 мл кефира любой жирности, хорошо, если его срок годности уже подходит к концу

Добавляем 1 чл соды без горки, 1 ст л сахара и щепотку соли, хорошо перемешиваем, вы увидите, как появится много пузырьков

Добавляем муку до такой консистенции , чтобы тесто спадало с ложки кусками. У меня ушло 150 граммов.

Обжариваем на разогретой сковороде с 2 сторон до золотистой корочки на капле растительного масла.

Скорее подаем и едим, пока горячие!

На порцию выходит 2-3 оладья. Добавьте йогурт и порцию фруктов/ягод, чтобы собрать завтрак с помощью тарелки.