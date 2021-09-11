Оригинальная альтернатива макаронам: попробуйте приготовить лапшу с цукини и авокадо

11 сентября 2021 , 16:40
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Источник:

инстаграм Нади Андреевой

Мы знаем блюдо, которое удивит любителей спагетти – лапша с цукини, заправленная соусом из авокадо. Такие "макароны" по виду мало чем отличается от тарелки привычной нам пасты, а вот вкус покорит самых требовательных гурманов.

Нутрициолог Надежда Андреева продолжает делиться с подписчиками необычными рецептами. На этот раз она рассказала, как приготовить лапшу с цукини. Несмотря на то, что для приготовления блюда у вас уйдет всего 10 минут, преданные поклонники макарон обязательно оценят такую ​​альтернативу.

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В чашке обычных макарон содержится 220 калорий и 43 грамма углеводов, а в лапше с цукини лишь 28 калорий и углеводов не более 7 граммов. К тому же цукини – отличный источник клетчатки, магния, калия и витамина С.

Как приготовить спагетти с цукини: рецепт на 2 порции

Ингредиенты:

  • 1 столовая ложка оливкового масла;
  • 3 средних или больших цукини;
  • сок половины лимона;
  • 1 небольшой авокадо;
  • морская соль и черный перец – на ваш вкус;
  • веточка базилика для украшения;
  • куриное филе, приготовленное на гриле;
  • 2 столовые ложки песто.

Способ приготовления лапши:

  1. В большой сковороде разогрейте оливковое масло на среднем огне.
  2. На специальной спиралевидной терке сделайте длинную лапшу с цукини. Выложите ее на сковороду и готовьте 3 минуты до состояния аль-денте.
  3. Сбрызните лимоном, добавьте соль и перец по вкусу. Отложите в сторону.
  4. В средней чаши соедините песто и лимонный сок. Добавьте авокадо и смешайте его с соусом, хорошо разомните.
  5. Смешайте смесь с пастой из цукини и перемешайте, чтобы соус полностью покрыл лапшу.
  6. Приправьте солью и перцем. Украсьте листиками базилика.

Приятного аппетита!

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Домашняя лапша с цукини / Фото instagram

Текст публикации Надежды Андреевой:

Лапша из цукини с авокадо

Лапша из цукини замечательная альтернатива привычным спагетти из муки. Попробуйте приготовить и вы увидите, что даже самые преданные поклонники макарон оценят такую ​​альтернативу.

При этом в чашке обычных макарон содержится 220 калорий и 43 грамма углеводов, а в лапше с цукини всего 28 калорий и углеводов не более 7 граммов. К тому же цукини отличный источник клетчатки, магния, калия и витамина С.

Ингредиенты:

1 ст.л. оливкового масла
3 средних или больших цукини
сок половины лимона
1 небольшой авокадо
морская соль и черный перец по вкусу
веточка базилика для украшения
куриная грудка, приготовленная на гриле и порезанная
2 ст.л. сырого песто

Способ приготовления лапши:

В большой сковороде нагрейте оливковое масло на среднем огне.
Используя специальную спиралевидную терку, сделайте длинную лапшу с цукини. Выложите цукини на сковороду и готовьте 3 минуты до состояния аль-денте.
Сбрызните лимоном, добавьте соль и перец по вкусу. Отложите в сторону.
В средней чаши соедините песто и лимонный сок. Добавьте авокадо и смешайте его с песто, хорошо размять.
Смешайте авокадо-песто с пастой из цукини и перемешайте, чтобы соус полностью покрыл лапшу.
Приправьте солью и перцем по вкусу. Украсьте листиками базилика.

Автор: Назарій Сорока