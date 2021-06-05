Как приготовить пельмени на мангале: нестандартный вариант популярного блюда

Пельмени – это популярное блюдо, которое готовят во многих семьях. Если вы не представляете своей жизни без этого нежного теста с сочной мясной начинкой, советуем вам поэкспериментировать и приготовить нестандартный вариант классического блюда.

Купив пачку пельменей или взяв домашний продукт, вы сможете приготовить замечательное блюдо для пикника. Процесс приготовления абсолютно легкий, а ингредиенты – доступные и простые.

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Если вы и ваши друзья спонтанно решили поехать на дачу и времени на маринование мяса в вас нет, советуем приготовить вкусные и ароматные пельмени на мангале. Для этого сначала нужно развести костер и дождаться до тех пор, пока дрова не превратятся в уголь.

Для приготовления блюда можно использовать магазинные или домашние пельмени / Фото Poltava

В это время в большую миску отправляем замороженные пельмени. Не важно, какой именно продукт вы выбираете: домашний или магазинный. Процесс приготовления идентичен. До пельменей добавляем специальный маринад.

Например, на один килограмм пельменей можно добавить три столовые ложки кетчупа, столько же майонеза и растительного масла, а также две чайные ложки горчицы, щепотку соли и черного молотого перца. Все тщательно перемешиваем и оставляем мариноваться в течение 15-30 минут.

В зависимости от собственных вкусов можете менять компоненты маринада и добавлять любимые специи.

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Через указанное время пельмени выкладываем на решетку рядом, но не слишком плотно. Когда на них появится золотистая корочка, решетку стоит перевернуть на другую сторону. Примерно это наступает через 10-12 минут. Еще столько же времени нужно, чтобы пельмени приготовились полностью.

Внимательно следите за процессом приготовления / Фото Wpten

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В процессе приготовления от мангала лучше не отлучаться, ведь несколько минут бесконтрольного огня могут привести к тому, что пельмени превратятся в угольки.

Пельмени, приготовленные на мангале лучше подавать к столу с соусом. Например, идеально блюдо будет смаковать со сметанно-горчичным соусом, томатно-чесночным или классическим с кетчупа и майонеза.

Пельмени лучше смакуют с соусом / Фото Dreamstime