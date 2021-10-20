Как приготовить макароны, которые не оставят равнодушным никого: рецепт запеканки с индейкой

20 октября 2021 , 20:06
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Источник:

инстаграм Андрея Невского

Иногда, чтобы разнообразить привычное блюдо, достаточно лишь поменять подачу. Поэтому запеканка из макарон и индейкой – отличный вариант, который поможет сделать обед или ужин необычными. Скорее сохраняйте рецепт!

Макаронная запеканка с индюшачьим фаршем идеально разнообразит ваш ежедневный рацион. Более того, стоит только раз дать попробовать семьи это блюдо и равнодушных не останется. А еще оно довольно универсальное – можно подавать как на обед, так и на ужин. Полезным рецептом поделился диетолог Андрей Невский.

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Запеканка с макаронами и индейкой

Ингредиенты:

  • макароны "перья" – 120 граммов;
  • фарш индейки – 200 граммов;
  • сыр моцарелла – 40 граммов;
  • соль, перец и специи – на ваш вкус.

Как приготовить макаронную запеканку дома

  1. Макароны отварите до состояния "аль-денте", а фарш индейки со специями потушите до готовности с водой.
  2. Переложите макароны и фарш в форму для запекания, перемешайте все хорошо и посыпьте тертым сыром.
  3. Отправьте в разогретую духовку на 10 минут или пока не появится золотистая корочка.

Приятного аппетита!

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Текст публикации Андрея Невского:

Запеканка с макаронами

И снова рубрика "Простые и быстрые рецепты". Иногда, чтобы разнообразить привычное блюдо, надо поменять подачу.

КБЖУ: 182 / 12,7 / 6,1 / 19,1

Ингредиенты:

широкие макароны (мы взяли "перья"), 120 г
фарш индейки, 200 г
сыр моцарелла, 40г;
соль, перец, специи по вкусу.

Приготовление:

Макароны отварить "альденте", фарш индейки со специями потушить с водой.
Заполнить мясным соусом макароны, присыпать сыром, запечь в духовке до золотистой корочки 10 минут.

Приятного аппетита!

Автор: Назарій Сорока