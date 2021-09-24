Как приготовить яблоки, чтобы они были полезными и вкусными
Источник:Eating Well
Осень часто ассоциируется с яблоками. Если свежие сезонные фрукты вам надоели, у нас есть для вас вкусная и полезная альтернатива.
Приготовьте яблоки с корицей в духовке. Это блюдо станет вашим любимым перекусом. Читайте подробный рецепт в нашем материале.
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Рецепт яблок с корицей
Нежный яблочно-карамельный вкус вам точно придется по вкусу. Этот десерт можно есть с мороженым, печеньем и йогуртом, или смаковать отдельно.
Ингредиенты
- 6 яблок;
- ¾ стакана коричневого сахара;
- 3 столовые ложки кукурузного крахмала;
- 2 столовые ложки сливочного масла;
- 2 столовые ложки лимонного сока;
- 1,5 чайная ложка молотой корицы;
- щепотка соли.
Способ приготовления
Яблоки с корицей / Фото Unsplash
Шаг 1. Очистите яблоки, вырежьте середину и нарежьте небольшими ломтиками.
Шаг 2. В небольшой посуде смешайте яблоки, сахар, кукурузный крахмал, растопленное сливочное масло, лимонный сок, корицу и соль. Перемешивайте до тех пор, пока яблоки не впустят сок.
Шаг 3. Переложите смесь в форму для запекания и накройте фольгой. Разогрейте духовку до 170 градусов, выпекайте 45 минут. За 10 минут до готовности, накройте яблоки крышкой. Перед подачей дайте остыть 5 минут и наслаждайтесь.
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