Новый тренд у кулинарии: как приготовить дома те самые сырники из TikTok – вирусный рецепт
16 ноября 2021 , 15:19Читати новину українською
Источник:тикток prostodietolog
У тикток набирает популярность рецепт сырников. Весь секрет в необычной панировке. Так что айда экспериментировать на кухне вместе с Идеи 24!
Как бы там ни было, этот рецепт сырников можно уже смело назвать вирусным. На многочисленных видео кулинары показывают, как их приготовить хрустящими снаружи и очень нежными внутри. Мы убеждены, что это блюдо должен попробовать каждый. Тем более, что кажется рецепт действительно простым.
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Как приготовить сырники с хрустящей корочкой
Ингредиенты:
- Творог;
- Яйца – 1 штука;
- Рисовая мука – 2 столовые ложки;
- Манная крупа – 2 столовые ложки;
- Ягоды – по вашему вкусу;
- Кукурузные хлопья – для панировки;
- Сливочное масло;
- Щепотка соли;
- Специи – по вашему вкусу.
Способ приготовления:
- Смешайте творог, муку, манную крупу и яйцо. Тогда все посолите и перемешайте хорошо.
- Из теста сформуйте шарики, в которые положите немного ягод.
- Бросьте сырники в соленую кипящую воду и варите до готовности.
- Тем временем на сковороде обжарьте кукурузные хлопья с растительным маслом и добавьте любимые специи.
- Готовые сырники обжарьте в панировке.
Приятного аппетита!
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