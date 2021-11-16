Новый тренд у кулинарии: как приготовить дома те самые сырники из TikTok – вирусный рецепт

16 ноября 2021 , 15:19
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Источник:

тикток prostodietolog

У тикток набирает популярность рецепт сырников. Весь секрет в необычной панировке. Так что айда экспериментировать на кухне вместе с Идеи 24!

Как бы там ни было, этот рецепт сырников можно уже смело назвать вирусным. На многочисленных видео кулинары показывают, как их приготовить хрустящими снаружи и очень нежными внутри. Мы убеждены, что это блюдо должен попробовать каждый. Тем более, что кажется рецепт действительно простым.

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Как приготовить сырники с хрустящей корочкой

Ингредиенты:

  • Творог;
  • Яйца – 1 штука;
  • Рисовая мука – 2 столовые ложки;
  • Манная крупа – 2 столовые ложки;
  • Ягоды – по вашему вкусу;
  • Кукурузные хлопья – для панировки;
  • Сливочное масло;
  • Щепотка соли;
  • Специи – по вашему вкусу.

Способ приготовления:

  1. Смешайте творог, муку, манную крупу и яйцо. Тогда все посолите и перемешайте хорошо.
  2. Из теста сформуйте шарики, в которые положите немного ягод.
  3. Бросьте сырники в соленую кипящую воду и варите до готовности.
  4. Тем временем на сковороде обжарьте кукурузные хлопья с растительным маслом и добавьте любимые специи.
  5. Готовые сырники обжарьте в панировке.

Приятного аппетита!

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С какой начинкой приготовишь? #рецептза5минут #творог #сырники #ппсырники

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Автор: Назарій Сорока