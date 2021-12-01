Сытный перекус по-японски: как приготовить дома рисовые шарики онигири

1 декабря 2021 , 12:36
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Источник:

инстаграм Лауры Форд

Если вы любите японскую кухню, то ловите еще один простой рецепт закуски, которая вам точно понравится. Онигири идеально подойдут для сытного перекуса.

Онигири – это некая альтернатива нашим пирожкам с начинками. В Японии их берут с собой в дорогу, на работу, дают детям в школу. Рисовые шарики удобно есть на ходу руками. И еще одно важное преимущество: приготовление занимает считанные минуты и не требует специальных кулинарных навыков.

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Что такое онигири


Онигири – японское блюдо из белого риса, сформированное в шарики или может быть треугольной или овальной формы и часто завернуто в норе. Начинки могут быть совершенно разными – от мясной или рыбной до овощной, от сладкой до соленой.

Онигири с тунцем: пошаговый рецепт

Ингредиенты:

  • 185 граммов консервного тунца в масле;
  • 2 столовые ложки японского майонеза;
  • 1 столовая ложка соуса шрирача;
  • 1 столовая ложка соевого соуса;
  • 2 стакана вареного риса для суши;
  • Фурикаке (приправа из морских водорослей) – по вашему вкусу;
  • Листы норы.

Способ приготовления:

  1. Сварите рис. Дайте ему остыть и перемешайте с фурикаке.
  2. Тем временем в небольшую миску высыпьте сцеженный тунец, японский майонез, шрирач и соевый соус. Всё хорошо перемешайте.
  3. Смочите руки водой, чтобы к ним не прилипал рис. Тогда возьмите в руку комочек риса, сделайте в центре углубления и положите начинку (ее должно быть втрое меньше риса). Слепите рис так, чтобы он закрыл всю начинку. Аккуратно сформируйте треугольник.
  4. На готовые онигири приклейте полоски норы. Подавайте с соевым соусом.
Вы также можете заменить тунец лососем или авокадо или овощами. Начинки можно подобрать на любой вкус.

Приятного аппетита!

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Онигири с тунцом / Фото instagram

Текст публикации Лауры Форд:

Идеальный вечер для онигири с тунцом. Вы можете также добавить лосося, если хотите, или авокадо и овощи для веганской версии.

Ингредиенты:

185 г консервной банки тунца в масле, обсушенный
2 столовые ложки японского майонеза
1 столовая ложка шрирача
1 столовая ложка соевого соуса
2 стакана вареного риса для суши
Фурикаке (приправа из морских водорослей) по вкусу
Листы нори

Метод:

В небольшой миске соедините сцеженный тунец, японский майонез, шрирач и соевый соус и перемешайте.
Дайте рису немного остыть, затем добавьте фурикаке и перемешайте.
Сформируйте рисовые шарики из риса и начинки.
Оберните небольшой полоской морских водорослей.

Автор: Назарій Сорока