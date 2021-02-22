Для того чтобы в любой компании работники чувствовали себя хорошо, их работа была плодотворной и результативной, нужно отказаться от устаревших рабочих процессов.

Все чаще эти старые офисные практики вызывают у работников дискомфорт и недовольство, но они не в силах что-то изменить. Поэтому мы расскажем, как сделать так, чтобы в компании каждый работник чувствовал себя комфортно и любил свою работу.

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Иерархия должностей

Долгое время в любой компании за всех работников отвечал руководитель, а другие подчиненные не имели даже права выразить свое мнение. Эта система является устаревшей. Ведь такая иерархия порождает бюрократию и определенные трудности, которые не дают работникам выражать собственные мысли. А они могут быть полезны для компании.

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График работы

Любой работник будет выполнять работу более эффективно тогда, когда он сам выберет для себя удобное время. Фиксированные рабочие часы загоняют работников в рамки, которые могут снижать производительность. Пришло время, когда работодатель должен проявлять гибкость в определении рабочего графика.

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Работа в офисе

Ранее офис должен был быть чисто местом для работы. Но теперь каждый работник должен иметь возможность во время работы расслабляться и вдохновляться. Тесная комната с неудобной мебелью уже давно не вариант для подчиненных. Обязательно должны быть кухня, зона отдыха, место для медитации и тому подобное.

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Совместная работа с подчиненными

Мудрые работодатели понимают, что всегда нужно коммуницировать с работниками любого звена. Руководитель должен интересоваться мнением подчиненных. Это не просто поможет принимать важные решения, но и позволит каждому работнику чувствовать себя важным. А это, пожалуй, лучшая система мотивации в каждой компании.

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Оценка эффективности

Менеджеры по работе с персоналом почти в каждой компании ежегодно проводят проверку эффективности каждого работника. Но это устаревший метод, который приводит к тому, что работники нервничают, волнуются, испытывают стресс. Это негативно сказывается на здоровье работника. Таких практик лучше избегать. Рекомендуем отдавать предпочтение более дружелюбным проверкам. Например, общению о работе в неформальной обстановке.

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