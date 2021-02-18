Правило "20 минут" поможет вам изменить свою жизнь: в чем суть
Уделив 20 минут в сутки на улучшение концентрации, вы больше не будете беспокоиться о трудностях, которые ожидают людей, не способных заниматься монотонной работой в течение долгого времени. А в наше время это огромный "плюс"!
Источник:24 канал
Поэтому мы вам приготовили несколько советов, которые помогут вам изменить свою жизнь.
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20 минут в день на разговоры с женой, детьми и родителями
Вы только попробуйте и вы заметите, как положительно это отразится на вашей семейной жизни и отношениях в семье. Ведь не всегда только и заниматься тем, что смотреть по вечерам телевизор или просиживать в социальных сетях.
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20 минут для здоровья
Займитесь спортом. Пусть это будет утренняя зарядка, вечерняя пробежка или прогулка в быстром темпе – абсолютно все перечисленное обязательно положительно отразится на вашем здоровье.
Фото biendemain
20 минут для личного дневника
Всего несколько дней и вы станете более наблюдательными и без проблем станете вспоминать важные и интересные мысли, появляющиеся в течение рабочего дня.
Фото freepik
20 минут в день уделяйте чтению полезной литературы
Не нужно загромождать свой мозг тем, что не нравится и тем, что просто уничтожает время. Читайте то, что вам помогает развиваться.
Фото biendemain
20 минут в день отдыхайте
Расслабьтесь, помедитируйте, поспите, послушайте музыку. В наше время человеку просто необходимо отдыхать, чтобы быть устойчивым к стрессовым ситуациям.
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