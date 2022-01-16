Как и в какой период суток лучше взвешиваться, чтобы узнать реальный вес
Источник:инстаграм Нурии Диановой
Как ни странно, но многие взвешиваются совсем неправильно. Люди даже не догадываются, что та цифра, которую они считают своим весом, далека от реальности.
Так, есть два типа людей: те, которые не сильно волнуются через свой вес и +/- 1 – 2 килограмма им роли не играют и те, кто соблюдает диету, и им этот показатель достаточно важен. Именно для второго типа будет полезна эта инструкция, из которой вы узнаете, как и когда правильно взвешиваться, чтобы определить точный вес к грамму.
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Голышом или в одежде
Обязательно взвешивайтесь без одежды, это касается даже и нижнего белья. Так вы избежите неточностей.
Становитесь на весы после туалета
Наполненные мочевой пузырь и кишечник могут дать погрешность до 500 граммов веса. Поэтому, прежде чем взвешиваться, нужно сходить в туалет.
В какое время суток лучше всего решаться
Лучшим периодом является утро. А именно – когда вы только что проснулись. Чтобы точнее понять свой вес, специалисты советуют взвешиваться постоянно в одно и то же время.
Как часто нужно взвешиваться
Частота взвешивания зависит от цели, которую вы поставили. Если вы просто поддерживаете вес, становиться на весы можно 1 – 2 раза в неделю. Если вы сжигаете лишние килограммы, то рекомендуется узнавать свой вес в течение всего процесса похудения!
Нужно ли учитывать менструальный цикл
У каждой женщины процесс менструации происходит индивидуально. У некоторых отекает все тело из-за задержки воды в организме. В такие дни не стоит взвешиваться, подождите окончания периода.
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Специалисты рекомендуют решаться утром / Фото unsplash
Текст публикации Нурии Диановой:
Хотите узнать свой вес? Тогда взвешиваться правильно!
Сколько я слышала истории от своих пациентов, когда они спускались с весов со слезами на глазах. Почему? Потому что видели цифры, заставлявшие их страдать. Часто это происходит из-за неправильного взвешивания. Вот несколько ответов на вопрос о том, как правильно взвешиваться:
Голышом или в одежде?
Обязательно взвешивайтесь без одежды и без нижнего белья. Это поможет избежать неточности.
До или после туалета?
Наполненные мочевой пузырь и кишечник могут дать погрешность до 500 г веса. Поэтому, прежде чем взвешиваться, нужно сходить в туалет.
Утром или вечером решаться?
Лучшее время для взвешивания – утро – тот момент, когда вы только что проснулись. Чтобы точнее понять свой вес, рекомендую вам взвешиваться все время в одно и то же время.
Как часто нужно решаться?
Частота взвешивания зависит от цели, которую вы поставили. Если вы просто поддерживаете вес, рекомендуется взвешиваться один – два раза в неделю. Если вы снижаете вес, то рекомендую вам вставать на весы в течение всего процесса похудения!
Нужно ли учитывать менструальный цикл?
У каждой женщины процесс менструации происходит индивидуально. У некоторых отекает все тело из-за задержки воды в организме. В эти периоды не стоит взвешиваться, подождите окончания периода.