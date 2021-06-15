Как выбрать свежую рыбу: секреты для тех, кому дорого здоровье

Рыба – настоящий кладезь белков, витаминов и микроэлементов. Но чтобы этот продукт принес организму пользу, нужно уметь правильно его выбирать.

Разумеется, определенная часть возбудителей опасных болезней и паразитов погибает при термической обработке. Но отравиться можно даже хорошо прожаренной или сваренной рыбой, если она изначально была несвежей. Поэтому мы подготовили список советов, которые помогут вам всегда выбирать только безупречно свежую рыбу.

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Как выбрать свежую рыбу



Как выбрать свежую рыбу / Фото Unsplash

Запах рыбы должен быть не резким. Качественная рыба должна пахнуть морепродуктами.

В свежей рыбы чешуя плотная и упругая.

Глаза должны быть выпуклые, влажные и светлые.

Мясо в свежей рыбы упругое, влажное, сочное и блестяще.

Под жабрами – ярко-красный цвет.

В свежей рыбы мясо с трудом отделяется от скелета. Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимую Как определить несвежую рыбу Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.



Как отличить свежую рыбу от несвежей / Фото Unsplash

Имеет сильно выраженный "рыбный" запах.

Глаза западают и имеют сероватый оттенок.

Чешуя не глянцевая, осыпается.

Липкая тушка и слизь комками.

При опускании в воду – рыба всплывает.

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Мясо легко отделяется от скелета.​

Филе рыбы имеет пятна или синяки.

Присутствует желтоватый или серый цвет жабр.

Раздутое брюшко.

При нажатии мясо долго не восстанавливает первоначальную форму.

В соленых и копченых продуктах ярко-красный или насыщенный оранжевый цвет свидетельствуют о наличии красителей.



Лайфхак, как проверить свежесть рыбы в магазине / Фото Unsplash

Положите рыбу на ладонь. Свежая будет лежать ровно, голова и хвост не должны свисать. Рыбу с загнутым или сухим хвостом лучше не покупать.