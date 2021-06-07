Мы сделали подборку лайфхаков, которыми вы будете пользоваться каждый день.

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Свежее или протухшее?

Яйца имеют свойство портиться. Но как определить свежесть продукта на глаз, не разбив скорлупы? Опустите яйцо в воду. Пошло ко дну – яйцо свежее. Встало вертикально – срок годности истекает. Всплыло – значит, испортилось, и есть его нельзя.



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Вафельный омлет

Омлет, приготовленный в вафельнице, точно понравится всем. Соедините 2 столовые ложки молока с 2 яйцами, взбейте. Добавьте щепотку соли, перца, по 1 столовой ложке подсолнечного масла и муки. Хорошо перемешайте. Смазав пластины вафельницы растительным маслом, выпекайте омлет.



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Яйца вкрутую в духовке

Если вам нужно сварить много яиц, а кастрюли соответствующих размеров нет, не волнуйтесь – выход есть. Приготовить одновременно много яиц можно в духовке. Аккуратно выложите яйца на решетку и запекайте 30 минут при температуре 160 градусов.



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Чтобы яйцо не треснуло

Чтобы яйца при варке не треснули, добавьте в воду пол-ложки соли.



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Как почистить яйцо

Только что сваренные яйца положите в ледяную воду на 5 – 7 минут. После такой констрастной "ванны" скорлупа снимется очень легко.



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Вареное или сырое?

В одном лотке иногда оказываются вареные и сырые яйца. Различить соседей не трудно. Достаточно покрутить яйцо, чтобы определить его состояние. Вареное вращается быстро, а сырое – медленно, потому что желток в нем болтается, меняя положение и центр тяжести.



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Яйцо для бутерброда

Отрежьте большое кольцо лука, положите его на сковороду и залейте внутрь яйцо. Прожарьте. Яйцо аккуратно подденьте лопаткой и переложите на ломтик хлеба, после чего снимите "ободок". Готово!



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Экспресс-омлет

Не всегда находится время приготовить завтрак. Быстрый и полезный утренний перекус можно приготовить в микроволновке. Берем 2 яйца, немного молока, соль и перец – все взбалтываем. Ставим на 1 минуту в микроволновку. Вынимаем, перемешиваем и возвращаем назад на 30 секунд. Готово!



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