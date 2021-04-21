Готовя завтрак, собирая перекусы детям в школу или просто во время уборки в кухне мы можем делать абсурдные вещи, которые наносят вред нашему здоровью. Следует не просто осознать кухонные ошибки, но и полностью избавиться их.

Исправив 7 банальных кухонных ошибок, вы позаботитесь о здоровье всей семьи.

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Размораживание мяса на столешнице

Обычно во время размораживания мяса его просто кладут на столешницу или на деревянную разделочную доску, оставляя на длительное время при комнатной температуре. Так лучше не делать, ведь в это время в мясе максимально быстро размножаются бактерии. Лучший способ разморозить мясо – положить его в тарелку и отправить в холодильник на несколько часов.

Не размораживайте мясо на столешнице / Фото Lemurov

Хранение сырого мяса с другими продуктами в холодильнике

Сок из сырого мяса, попав на овощи или фрукты, может вызвать расстройства желудка в дальнейшем. Рыбу и мясо лучше хранить на отдельной полке в герметичных упаковках.

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Мытье мяса в раковине

Большинство производителей тщательно обрабатывают мясо, поэтому его перед приготовлениями необязательно мыть. По крайней мере не рекомендуем это делать в раковине, ведь из-за этого многие бактерии могут попасть на раковину или столешницу, а впоследствии и на посуду. В основном во время приготовления термообработки достаточно, чтобы сделать мясо безопасным. По крайней мере, даже если оно испорчено или имеет другие негативные характеристики, вода все равно не спасет ситуацию.

Не стоит мыть мясо, которое будет подвергаться термообработке / Фото Factroom

Использование грязной губки для мытья посуды

Принято губку для мытья посуды менять максимум каждые две недели. Причем в течение этого времени нужно периодически ее обеззараживать в микроволновке в увлажненном виде. В противном случае на губке будет накапливаться большое количество бактерий.

Губку для мытья посуды нужно менять каждые две недели / Фото Freepik

Возвращение продуктов, которые лежали в тепле в холодильник

Не стоит хранить пищу в тепле более чем 2 часа. Особенно, если перед этим она была в холодильнике. За 2 часа на продуктах могут размножиться вредные бактерии, которые могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Кроме этого, в теплое время года продукты достаточно быстро портятся, поэтому их употребление может вызвать пищевые отравления.

Применение правила 5 секунд

Правило 15, 10 или даже 5 секунд не работает. Если пища упала на пол, ее нельзя есть. Даже если визуально она выглядит чистой. Будьте уверены, продукты уже контактировали с пылью, грязью или бактериями.

Несоблюдение гигиены рук

Руки нужно мыть не только перед приготовлением и после завершения процесса. Не забывайте заботиться о гигиене непосредственно и во время процесса приготовления. Ведь вы можете касаться телефона, пульта, различных пищевых продуктов и тому подобное. Запомните, если пища не будет подвергаться термообработке, к ней не стоит касаться грязными руками.

Во время приготовления пищи не забывайте мыть руки / Фото Freepik