Секрет – в сыре и помидорах: нестандартная идея, как запечь картошку
Источник:инстаграм Надежды Пахирко
Все гениальное – просто. И этот легкий способ запечь картофель с простейшими ингредиентами покорит всех. Сохраните рецепт вкусного гарнира!
Думаем, все согласятся, что запечь картофель в духовке – очень просто. А если еще и в мундире, то это еще больше упрощает процесс. Но мы знаем, как немного модернизировать всем известный рецепт. Для этого вам понадобится, творог, сыр и помидоры. Получается блюдо ароматная и несколько пикантным. И подойдет оно как на гарнир, так и для перекуса.
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Запеченный картофель с сыром и черри
Ингредиенты:
- Картофель большой – 120 граммов;
- Мягкий сыр 2% – 200 граммов;
- Чеснок – 7 граммов;
- Укроп – 15 граммов;
- Помидоры черри – 120 граммов;
- Оливковое масло – 15 миллилитров;
- Соль, перец – по вашему вкусу;
- Сыр до 25% – 30 граммов.
Способ приготовления:
- Хорошо помойте картофель, вытрите бумажным полотенцем и сделайте крестообразный надрез.
- Заверните в фольгу и отправьте в духовку на 50 минут.
- Тем временем приготовьте начинку: мелко порежьте укроп и чеснок, а помидоры черри – половинками. Смешайте все вместе с сыром, солью и перцем.
- Начинкой нафаршируйте разрезанную картошку и отправьте в духовку еще на 10 минут.
- Готовый картофель полейте оливковым маслом и посыпьте тертым сыром.
Приятного аппетита!
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Запеченный картофель с сыром и черри / Фото instagram
Текст Публикации Надежды Пахирко:
Запеченный картофель с сыром и черри
Надеюсь, вы уже знаете, что картофель не откладывается в жир, так как в жир откладываются только лишние калории. Так, в картофеле много сахара, у него высокий гликемический индекс и поэтому тем, кто худеет злоупотреблять картофелем не стоит.
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Ингредиенты:
Картофель большой - 120 гр
Мягкий сыр 2% - 200 гр
Чеснок - 7 гр
Укроп - 15 гр
Помидоры черри - 120 гр
Оливковое масло - 15 мл
Соль, перец - по вкусу
Сыр до 25% - 30 гр
Готовим:
Обсушить чистую картошку салфеткой и сделать крестообразный надрез.
Завернуть в фольгу и отправить в духовку, разогретую до 220 ° C.
Запекать около 50 минут.
Для начинки мелко порубите укроп, чеснок, помидоры черри нарезать половинками.
Смешать с сыром, солью и перцем.
Развернуть картофель, раскрыть надрез.
Положить творожную массу в картофель и отправить в духовку еще на 10 минут.
Готовый картофель полить оливковым маслом и посыпать тертым сыром.