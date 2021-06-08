Мы поделимся с вами идеями, что именно из них можно сделать. Уверены, они придутся вам по душе. Итак, приступаем.

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Термостойкая ручка для кастрюли

Из винной пробки получаются отличные ручки для кастрюль, чайников и другой кухонной утвари. Подгоните пробку под размер и вставьте в ушко ручки. Теперь не обожжетесь.



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Подставка под горячее

Скрепив пробки термоклеем, получим удобную, надежную и бюджетную подставку под горячее – для сковороды или кастрюли.



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Лягушка для пакетов

Возьмите пробку и разрежьте ее до середины острым ножом, а лучше – лезвием. Зажим-пробка готов.



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Игрушка для кота

Пробка в вязаном чехле может стать любимой игрушкой для домашнего питомца. Ее приятно гонять, грызть, точить об нее когти.



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Коврик в ванную комнату или прихожую

Древесина – экологичный и стильный материал, который идеально вписывается в интерьер квартиры или дома. Разрезав пробки вдоль и наклеив их на прорезиненную основу, получите крепкий эко-коврик.



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Хотите приятно удивить близких? Тогда захватите с собой любимую Soplica и удивите оригинальным коктейлем, что сделает ваш вечер по-настоящему теплым.

Свечи из пробок

Из корковой пробки легко сделать свечу, и не одну. Составьте пробки в банку неплотно, оставив 5 см сверху (пробки разбухают, увеличиваясь в размере). Залейте спиртом и оставьте мокнуть несколько дней. Комплект свечей готов.



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Брелок для ключей

Брелок – красивая и полезная мелочь, с помощью которой можно найти ключи в сумке и отличить свою связку от чужой. Вкрутите в торец пробки саморез с кольцом. Закрепите на кольце связку ключей. Готово!



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Ручки для шкафа

Винная пробка и шуруп – все, что нужно для того, чтобы решить проблему сломанной ручки. А заменив все ручки на пробки, вы малыми средствами добавите особый шарм квартире.



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Органайзер для украшений

Приклеив или прикрутив к рамке для фотографий пробки, получите удобный органайзер для бижутерии – серг, цепочек, браслетов.



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Подставка для фотографий и репродукций

Обрезав пробку с одной стороны и сделав продольный надрез сверху, получаем удобную и недорогую подставку для фотографий.